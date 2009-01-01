Футбольное переформатирование от "Шахтера", или Как сложить две шестерки?

На следующий сезон задекларировано участие в Премьер-лиге 12 команд. Обмен между лигами 2х2 — не слишком ли жестко?

Зрители не обделены матчами "Шахтера" и "Динамо" Официальный сайт ФК "Шахтер"

Не спешил бы отвечать на этот вопрос положительно. Нынешний чемпионат Украины является наименее посещаемым за всю четвертьвековую историю проведения подобных турниров. Конечно, говоря о причинах столь печального факта, смену формата турнира называют в последнюю очередь. Прежде всего, говорят о войне и, как следствие, о многочисленных клубах-переселенцах, вынужденных скитаться по Украине в поисках нового пристанища. Указывают и на финансовый кризис в стране, отток качественных футболистов из нашей лиги. Ужас в том, что путь от тоги к плащу наш футбол преодолевает молниеносно! Все это правильно, но и переформатирование турнира как причину падения зрительского внимания я бы не стал отбрасывать.

Да, непривычно видеть отсутствие в классе сильнейших "Металлиста" (да и вообще какой-либо команды из Харькова — второго по величине города страны), "Таврии" (первого чемпиона независимой Украины), "Кривбасса" (неоднократного призера чемпионатов Украины и участника еврокубков), донецкого и запорожского "Металлургов" (также нюхнувших пороху евротурниров, а запорожцам, к тому же, памятен и период выступлений еще в Высшей союзной лиге). Однако повод ли это сокращать число элитных команд до минимума?

Как по мне, 16 команд — это оптимальное число участников турнира даже сейчас. Первая лига вполне может делегировать четыре-пять сильнейших клубов в высший дивизион. Мариупольский "Ильичевец", ривненский "Верес", черниговская "Десна", харьковский "Гелиос", "Черкасский Днепр", столичные клубы со сложными названиями "Арсенал-Киев" и "Оболонь-Бровар", пристоличный "Колос", ахтырский "Нафтовик-Укрнафта" — чем не достойные кандидаты на пополнение элиты! Об интересе к элитному футболу в городах, которые представляют первые команды этого списка, говорить излишне. Уверен, что аншлаги на матчах Премьер-лиги в них обеспечены. "Гелиос" же вполне может вернуть футбол высшего внутриукраинского уровня в первую столицу.

Насколько безопасно играть в прифронтовом Мариуполе? Это сложный и болезненный вопрос. Конечно, очень хочется, чтобы на нашей земле воцарился мир, и в Приазовье смогли бы достойно встречать сильнейшие команды Украины. Но пока что ситуация такова, какова она есть. Тем не менее, ныне клубы Первой лиги в Мариуполе — желанные гости. Надеюсь, что там будет обеспечена безопасность и клубам элиты.

Однако пока что и на следующий сезон задекларировано участие в Премьер-лиге 12 команд. Обмен между лигами — два на два — не слишком ли жестко в таком формате?

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин предложил свой вариант решения проблемы повышения интереса к футболу в Украине: "Надо попытаться изменить регламент и со следующего сезона сделать гибрид между тем форматом, который существует в Бельгии, и тем, который сегодня есть у нас. Он заключается в следующем: чтобы на каждом из этапов были интерес и интрига, команда, занявшая 12-е место, выбывает сразу. 10-я и 11-я команды играют стыковые матчи со 2-й и 3-й командами Первой лиги.

Первая команда второй шестерки тоже играет стыковые матчи с командой, которая играет в еврокубках. Это четвертое или пятое место в зависимости от рейтинга. Таким образом, интрига сохраняется до самого конца. Стыковые матчи по значимости будут ничем не хуже, чем "Шахтер" — "Динамо". Мы должны двигаться только в этом направлении. Ситуация сложная, клубы пропадают. Но нам каждый день нужно задумываться о том, как сделать лучше".

Признаюсь, что мое мнение редко совпадает с мнением гендиректора "Шахтера", но идея со стыками мне нравится. Есть, правда, одно "но". Стыковые матчи первой команды второй шестерки с 5-й командой первой за еврокубки (а насколько я понял Палкина, идея именно в этом) — это, как по мне, перебор. Зачем тогда стремиться попасть в первую шестерку? В таком случае можно заняться сюрплясом на финише первого этапа. А затем победным маршем пройтись по аутсайдерам, оставив в дураках команду, занявшую 6-е место. А вот обмен между лигами посредством стыков — это интересно. Однако эксперименты со стыками лучше, полагаю, проводить все-таки при 16 командах в элите: два клуба вылетают, а команда, занявшая 14-е место, отстаивает свое право играть в элитном дивизионе в боях с 3-м призером первой лиги. Интерес к таким матчам, думаю, будет значительный.

В чем еще привлекательность привычной схемы с 16-ю клубами? Расширение географии турнира, а, значит, и фан-базы. Одно дело, когда в Чернигове или Черкассах наблюдают за "Динамо" и "Шахтером" по ТВ. И совсем другое — видеть лучших футболистов страны в родных городах. Инфраструктура? Не вижу особой проблемы в том, чтобы ее подтянуть, чем, собственно, лучшие клубы первой лиги сейчас и занимаются.

"Нынешняя схема предполагает больше классико — матчей "Динамо" — "Шахтер"", — скажете вы. Ну, этими матчами наш футбол и так не обижен. Регулярные разборки в Суперкубке Украины, нередкие в Кубке нашей страны плюс гарантированные две игры в чемпионате, по-моему, в состоянии удовлетворить футбольных гурманов. Перенасыщения одним зрелищем тоже ведь не стоит допускать. Да и все-таки надеюсь, что противостояниями на евроарене (желательно в Лиге чемпионов) наши ведущие клубы не будут обделены, а, значит, и болельщики смогут насладиться яркими футбольными зрелищами вдоволь.

Словом, как призывал жлоб-гегемон Федя из новеллы "Напарник" в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика", давайте "смотреть на вопросы ширше"!

Алексей Рыжков

Фото: ФК "Шахтер"