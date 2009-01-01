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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Надежда Мейхер
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kleo
Сегодня, 13:27
Не согласен
0
Согласен
надежда, с чем связано то, что в вашей одежде в последнее время превалирует черный цвет, а также часто длинные юбки, платья?
kuzia
Сегодня, 13:24
Не согласен
0
Согласен
Надежда, как вы относитесь к 8 марта - для вас это праздничный день? Принимаете поздравления, подарки и цветы или вас оскорбляют знаки внимания в такой день (как это стало часто встречаться сейчас среди некоторых украинских звезд)? И, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее запретить празднование 8 марта и отменить выходной в этот день? Спасибо.
Lika
Сегодня, 10:49
Не согласен
0
Согласен
Как вы относитесь к введению квот на украинскую музыку в теле- и радиоэфире? Это разумный и эффективный путь, чтобы сделать украинскую музыку и исполнителей более востребованными?
Для меня как для слушателя радио (в машине я его слушаю) немного непривычно, когда ты достаточно часто слышишь украинскую музыку. Но если говорить об украинской музыкальной культуре, хотя по радио не всегда звучит музыка, отражающая украинский стиль, то, конечно, я приветствую, что мы, исполнители, сейчас имеем больше возможностей делать украинскую музыку. А у радио нет выбора. :) Появляются довольно интересные композиции. К тому же, если поешь на украинском языке, даже если грустную драматическую песню, она звучит мягко, тепло, нежно и очень мелодично.
ginger
Сегодня, 10:33
Не согласен
0
Согласен
Надежда, Вы объездили с концертами и выступлениями все регионы страны. По вашим наблюдениям, есть ли между регионами Украины действительно непримиримые противоречия? Или все это выдумки и спекуляции политиков?
Я, конечно, не делала соцопросов, чтобы поянть, какой процент людей признает тот или иной регион в нашей неньке Украине. Но отдельные люди, например, на западной Украине, я встречала людей, которые не признают даже Центральную Украину, не говоря уже о Восточной. Но это единичные высказывания. Как-то во Львове один человек сказал, что Хмельницкая обл. - это уже не Украина. Каждый сходит с ума по-своему. Стоит заниматься не поиском крайнего, а делать так, чтобы твоя жизнь в непростых условиях сегодняшних реалий была счастливой, и ты чувствовал себя счастливым человеком.
ViaFUN
Сегодня, 02:38
Не согласен
0
Согласен
И еще интересен такой вопрос. Считаете ли Вы правильным, чтоб хотя бы раз Константин Меладзе собрал на концерте всех солисток без исключения? Чтоб каждый состав исполнял свои песни) А то уже сколько раз когда собирали солисток, всюду только и говорили мол ВИА Гра в самом полном составе, но этого не было. Многих просто не приглашали. И почему Меладзе называет разные составы - Золотым? Уже столько составов так им было названо, хотя он один: Вы, Вера и Анна. Я с уважением отношусь к Альбине, но она, как прозвали в интернете, из Бриллиантового состава. Ладно бы он там так назвал те составы, которые существовали, но в Полста он объявил Золотым составом, который вообще никогда не существовал - Вера, Анна и Альбина) Можно по порядку пожалуйста)
ViaFUN
Сегодня, 02:31
Не согласен
0
Согласен
Здравствуйте Надежда! Наверное тема о ВИА Гре будет преследовать всех солисток, без исключения))) В начале 2002 года Вы готовились стать мамой. На Ваше место пришли сразу две новые участницы - Анна Седокова и Татьяна Найник. Сняли клип, переиздали альбом. В сентябре этого же года, когда коллектив снимал клип на песню «Good morning, папа!», Вы пришли на съемки клипа. То есть с сентября по ноябрь Вы выступали квартетом. Ну не все наверное концерты, иногда Вы с Татьяной сменяли друг друга) Интересно узнать, много ли дали Вы концертов в 4-ом? Нам известен пока лишь 1 в акватории. Никаких видео записей с концертов того состава к сожалению нет. Что послужило причиной того, что Татьяну уволили. ведь в интервью писали, что хотели оставить квартет.
saba13
Вчера, 22:31
Не согласен
0
Согласен
Надя, наблюдаю за вашим творчеством уже 3ий год, и просто в восторге от вас. Вы певица, актриса, тансовщица, дизайнер, драматург и в конце концов мать троих детей, как вы всё успеваете? У вас есть какие-то полезные секреты по поводу этого? P.S очень надеюсь что мой вопрос попадёт, очень тебя люблю Надя!❤️❤️❤️
Могу сказать точно и наверняка, что моей успеваемости служит энергия. Знаю немало людей, которые тоже многое успевают, но только за счет внутренней энергии. Необходимо правильно формировать свой график (я, например, жить не могу без записной книжки, не потому что я забывчивый человек - это просто существенной экономит время). Первично - ты способен сделать многое, будучи внутренне мотививрованным, любящим тем делом, которым ты занимаешься. Потому что тот, у кого нет мотивации, он не видит смысла, не понимает, зачем это ему. И тут вопрос не в лени, как для меня ее просто не существует. Существует просто личностная немотивированность.
Vega
Вчера, 16:31
Не согласен
0
Согласен
Надежда, добрый день. Если позволите, несколько вопросов к вам, как к дизайнеру и человеку с чувством стиля и вкуса... Создавая одежду, вы для себя выработали понимание того, как сделать "моду с подиумов", "высокую моду" более доступной для масс?
Создавая одежду, я для себя выработала и продолжаю вырабатывать такую позицию: когда ты выбираешь ткань, формируешь модель, с точки зрения не просто тенденций (я на них просто не обращаю внимания, я вдохновляюсь какими-то образами и коллекциями). В первую очередь, я руководствуюсь опытом, безумным внутренним желанием создавать то, от чего у меня радуется душа и загорается глаз. Я это особо прочувствовавала, когда что-то создавала. Меня больше интересует не столько конечный реузльтат, сколько сам процесс. Поскольку именно в процессе рождается истина, что-то очень интересное. Когда я, создавая, горю, я чувствую, что результат будет востребован. И моя цель не создавать одежду "высокой моды", "моды с подиумов" или "доступную для масс" - я творю для тех людей, которые хотят чувствовать себя стильными и индивидуальными.
Альбинка Пуга
Вчера, 16:29
Не согласен
1
Согласен
Посоветуйте пожалуйста какие-нибудь книги,которые вам по душе)
Здесь я точно ничего Вам не посоветую. Посоветую только прочувствовать потребность в чтении и понять тему, которую хотите для себя раскрыть. То ли вы хотите легкий роман, либо что-то познавательное или поучительное. Вам, скорее, нужно обратиться к себе самому, а не ко мне или в книжкный магазин. Как только вы почувствуете то, что вам нужно, вы сразу найдете нужную литературу. Сейчас я читаю книгу "12 стульев" на английском языке - я не думаю, что это вам нужно. Но я, желая развивая свой английский язык, через литературу это делаю.
Vega
Вчера, 16:27
Не согласен
0
Согласен
Как воспитать в себе чувство стиля? Или это только врожденный дар?
Я считаю, что это, прежде всего, смелость, которой мы обладаем или которой не обладаем. Смелость - чтобы не бояться критики со стороны. Ведь многих людей это очень волнует, тем самым лишая себя возможности быть самим собой. Или, к сожалению так бывает, что в детстве нас настолько загоняют в какие-то рамки и стереотипы, что нам кажется, что путь только один, мы боимся увидеть себя на разных тропинках, что узнать себя, раскрыть. Как только вы снимите тяжелую ношу - страх самого себя, сразу почувствуете не только стиль, но и радость от окружающего мира, какою бы ни казалась та реальность, которую нам навязывают.
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Чат
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Надежда Мейхер
9 марта
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Целиком и полностью поддерживаю отмену, это пережиток коммунистического прошлого!
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Категорически против! Если уж не терпится декоммунизировать 8 Марта, то пусть придумают новое смысловое наполнение, и акцент будет на Международный женский день (и никакой связи с Кларой Цеткин).
Что хотят, пусть делают, только выходной в этот день оставят!
Сколько можно праздновать и отмечать? В государстве работы непочатый край!
Мне все равно, какие законы примут. Все равно отмечать 8 Марта и поздравлять женщин в этот день буду.
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