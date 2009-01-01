Нацбанк снова снизил курс гривны, доллар ощутимо подорожал

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2949,8168 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 42 копейки.
Официальный курс гривны на 16 января:
100 долларов — 2766,9232 грн (2725,1629);
100 евро — 2949,8168 грн (2910,2015);
10 рублей — 4,6605 грн (4,5803).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.