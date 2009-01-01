Нацбанк снова снизил курс гривны, доллар ощутимо подорожал

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2949,8168 грн.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

снова— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 42 копейки.

Официальный курс гривны на 16 января:

100 долларов — 2766,9232 грн (2725,1629);

100 евро — 2949,8168 грн (2910,2015);

10 рублей — 4,6605 грн (4,5803).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.