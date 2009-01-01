Экс-вице-премьер России: люди, которые любят страну, не могут работать на Путина

Глава РФ искал квалифицированных и бессовестных циников, утверждает Кох.

Владимир Путин Reuters

Бывший вице-премьер-министр Россиисчитает, что люди, которые любят страну, или которым ее хотя бы жалко, не могут работать на президента Владимира Путина

Об этом он написал на своей странице в Facebook, анализируя, в частности, кадровую чистку губернаторского корпуса.

По словам экс-чиновника, лидер РФ искал квалифицированных и бессовестных циников, они ему были нужны для того, чтобы вести государство тем курсом, которым он его ведет.

"Люди, которые любят Россию, или которым ее хотя бы жалко, работать на Путина не могут. Даже если бы они и оказались случайно в его кадровой обойме, они бы там долго не задержались: их бы выжили, схарчили, подставили, посадили", — отметил аналитик.

Ранее украинский журналист Виталий Портников говорил, что в РФ у губернаторов одна задача — служить Владимиру Путину и распределять "бабло", чиновники "похожи внешне, фамилиями, повадками, каждый из них никто и звать его никак".