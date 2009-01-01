Генерал-разведчик: в России растет скрытое массовое недовольство

Следующий год может привести к кардинальным изменениям в РФ, считает Маломуж.

Николай Маломуж

растет скрытое массовое недовольство, поэтому 2018-й год может привести к кардинальным изменениям.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

По словам собеседника издания, в РФ есть разногласия даже в окружении президента страны Владимира Путина.

"... скрытое массовое недовольство растет. Поэтому 2018 год (в марте запланированы президентские выборы — ред.) может привести к кардинальным изменениям, учитывая настроения в обществе, разногласия в элитах, бизнесе", — отметил эксперт.

Ранее журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев выразил мнение, что, если бы мир действительно хотел поставить на место российский режим, это заняло бы четыре дня.