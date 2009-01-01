Неудачный взлет. В России самолет столкнулся с авто, видео с места происшествия

Инцидент произошел на окраине станицы Червленная.

Столкновение самолета и авто Скриншот видео с youtube.com

В Чечне на окраине станицы Червленнаяпри попытке взлета на автодороге столкнулся с автомобилем, припаркованным на обочине, пострадал пилот.

Об этом пишет grozny.tv, ссылаясь на пресс-службу МВД по субъекту России.

По данным издания, инцидент произошел на дороге "Ищерская — Кизляр".

"… легкомоторный самолет Rа 0508A при попытке взлета допустил столкновение с автомобилем ИЖ-2717-230", — отмечается в статье.

Пилот пострадал, его доставили в ближайшую больницу, воздушное судно и машина повреждены. По факту случившегося управление на транспорте Следственного комитета РФ начало доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Португалии недалеко от столицы страны — Лиссабона — самолет совершил экстренную посадку на пляже, тогда погибли два человека. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Видео: Дневник Чеченца