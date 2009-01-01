Неудачный взлет. В России самолет столкнулся с авто, видео с места происшествия

Инцидент произошел на окраине станицы Червленная.
Об этом пишет grozny.tv, ссылаясь на пресс-службу МВД по субъекту России.
По данным издания, инцидент произошел на дороге "Ищерская — Кизляр".
"… легкомоторный самолет Rа 0508A при попытке взлета допустил столкновение с автомобилем ИЖ-2717-230", — отмечается в статье.
Пилот пострадал, его доставили в ближайшую больницу, воздушное судно и машина повреждены. По факту случившегося управление на транспорте Следственного комитета РФ начало доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что в Португалии недалеко от столицы страны — Лиссабона — самолет совершил экстренную посадку на пляже, тогда погибли два человека. Узнать больше о трагедии можно здесь.
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