Сам дурак. Главы МИД Венгрии и Люксембурга поспорили на тему миграции

По словам главы МИД Венгрии "экстремистские либералы" хотят наводнить Европу мигрантами.

Петер Сийярто угодил в новый скандал

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал идиотом главу дипломатического ведомства Люксембурга Жана Ассельборна.

Таким образом Сийярто отреагировал на интервью Ассельборна Der Tagesspiegel, в котором он подверг резкой критике венгерский законопроект о запрете неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию.

Ассельборн заявил, что ЕС должен наказать Венгрию, активизировав статью 7 союзного договора, который лишит Будапешт права голоса в Совете Европы. Кроме того, внутреннюю политику премьера Виктора Орбана Ассельборн назвал диктаторской.

По словам Сийярто, "экстремистские либералы" хотят наводнить Европу мигрантами, а следовательно, и Венгрию, они несут неприемлемую точку зрения. А сам Ассельборн, якобы ненавидит Венгрию.

"Жан Ассельборн — идиот, но венгры — нет; народ Венгрии не нуждается в сумасшедших идеях Люксембурга... правительство Орбана защищает безопасность Венгрии, а министр иностранных дел Люксембурга с Джорджем Соросом хотел бы снести стену… и наводнить Венгрию мигрантами", — считает венгерский министр.