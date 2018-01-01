Скотланд-Ярд оцепил могилы ранее таинственно умерших жены и сына экс-шпиона Скрипаля

В полиции рассказали о состоянии пострадавшего полицейского.

На кладбище оцепили могилы сына и жены Скрипаля Фото:Ben Stansall/Getty Images

В британской полиции проводят расследование отравления нервно-паралитическими токсинами бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Для этого проводят обыск в доме пострадавших. Об этом сообщает The Guardian.

По информации правоохранителей, 66-летний отец и 33-летняя дочь остаются "без сознания и в критическом, но стабильном состоянии". Пострадавший полицейский также находится в больнице, однако не в реанимации, в серьезном, но стабильном состоянии. Он пришел в сознание, разговаривает, осознает происходящее.

Британский полицейский Ник Бейли первым нашел Скрипаля и его дочь, от чего также пострадал Фото: Wiltshire Police

В полиции сообщили, что около могил жены и сына Скрипаля, похороненных на кладбище в Солсбери, установлена охрана. Захоронения, по утверждению стражей порядка, охраняют от чрезмерного внимания со стороны мас-медиа.

Сообщается, что супруга пострадавшего Людмила Скрипаль якобы умерла от рака в 2012 году в возрасте 59 лет. Сын экс-шпиона Александр ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах в марте 2017 года в Санкт-Петербурге.

В Скортанд-Ярде намерены найти виновных в совершении дерзкого отравления нескольких человек в центре оживленного британского населенного пункта.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни были", - сказал представитель полиции Амбер Радд.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.