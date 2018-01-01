США приостановили беспошлинный ввоз некоторых украинских товаров

По информации чиновников, под ограничения попали 155 видов товаров.

США требуют от Украины наведения порядка в сфере авторских прав Facebook / Петр Порошенко

США приостановили действия торговых преференций для 155 видов товаров из Украины.

"Офис торгового представителя США 26 апреля приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций… Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", - сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Отмечается, что причиной отмены беспошлинного ввоза стало решение американских властей вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) ввиду недостаточных усилий ее властей по охране интеллектуальной собственности.

В Минэкономразвития заверили, что пытаются решить эту проблему и ведут диалог с представителями США в данной сфере.

"В то же время, снятие ограничений в рамках Генерализированной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной радой Украины проекта закона №7466, известного как законопроект "О организации коллективного управления"… Его цель — установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав", — добавили в ведомстве.

Напомним, после того, как Евросоюз пригрозил США "тройным ударом" в случае введения пошлин на импорт товаров из ЕС, президент США Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин для Евросоюза, Канады и Мексики. Теперь планируется, что пошлины на сталь и алюминий для этих стран будут введены 1 июня.

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