В Белом доме назвали покушение на Скрипаля "безответственной атакой" и умолчали о роли Кремля

Ооганизаторов преступления в Вашингтоне не называют.

Сара Сандерс заявила о "возмутительном" отравлении российского экс-шпиона Скрипаля фото: EPA/UPG

В США считают инцидент с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля "возмутительным".

Позицию Белого дома высказала пресс-секретарь Сара Сандерс, которая в своем заявлении не стала называть виновных. Об этом сообщает The Hill.

"Использование смертоносного вещества нервно-паралитического действия в Великобритании возмутительно. Атака была неизбирательной и безответственной", - сказала спикер.

Отвечая на вопрос об ответственности России, Сандерс ушла от ответа и подчеркнула, что Вашингтон готов оказать британским коллегам всю необходимую помощь и поддержку в ходе расследования.

"Сейчас мы стоим вместе с нашим союзником Великобританией. Полагаю, они все еще занимаются некоторыми деталями. И мы будем продолжать работать с Великобританией и, безусловно, поддержим их в ходе этого процесса", - сказала представитель Белого дома.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщалось, за последние несколько дней в лечебные медицинские учреждения Британии обратился 21 человек, симптомы которых похожи на отравление нервно-паралитическим токсином.