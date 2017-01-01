В Чехии полуголая активистка Femen атаковала президента Земана, опубликованы фото и видео

Земан намеревался предъявить свои документы для получения бюллетеней на выборах.

Президента Чехии Милоша Земана атаковала полуобнаженная активистка Femen на избирательном участке в Праге.

Девушка, обнажившись до пояса, бросилась к Земану выкрикивая "Земан путинская … ", сообщает "Радио Прага".

В это время Земан намеревался предъявить свои документы для получения бюллетеней. Охрана немедленно обезвредила нападавшую и передала ее в руки полицейских.

Вернувшись в помещение для голосования через несколько минут, Земан заявил, что считает честью, что на него напала активистка Femen, которая, по его словам, напала также и на Папу Римского.

Отметим, что в пятницу, 12 января, в Чехии стартуют выборы президента, голосование будет проходить два дня: 12 января с 14:00 до 22:00, а 13 января с 08:00 до 14:00. За пост главы государства будут бороться девять кандидатов.

Наибольшие шансы снова возглавить Чехию у действующего президента Земана. Его конкурентом, согласно соцопросам, будет Иржи Драгош, который ранее возглавлял Академию наук Чехии.

Второй тур президентских выборов будет назначен в том случае, если нового главу государства не удастся выбрать с первого раза. Его проведут через две недели после первого.

Напомним, ранее экс-глава МИД Чехии сравнил Земана с российской проституткой.