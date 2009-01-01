Военный эксперт рассказал, как США наращивают космические мускулы

Штаты усиливают космическую группировку, минимизируя возможности потенциального противника эффективно противостоять с околоземной орбиты.

Запуск ракеты-носителя Atlas V Reuters

24 сентября с американского космодрома Ванденберг в Калифорнии состоялся запуск ракеты-носителя Atlas V и вывод на орбиту, о котором практически ничего неизвестно, за исключением того, что он предназначен для отслеживания запусков ракет в северных широтах.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

Таким образом, миссия NROL-42 для Национального разведывательного управления стала логическим продолжением той военной экспансии, которую осуществляют США в последние месяцы в космосе, пишет военный эксперт.

Он напомнил, что в конце августа с мыса Канаверал в США был осуществлен запуск твердотопливной четырёхступенчатой ракеты Minotaur IV, которая вывела на околоземную орбиту спутник Operationally Responsive Space-5 (ORS-5), предназначенный для слежения за вражескими космическими объектами. А в начале сентября с космической миссией был отправлен корабль-убийца Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV), который предназначен для уничтожения представляющих угрозу космических объектов, в том числе и спутников.

Невооруженным глазом видно, как США усиливают свою космическую группировку, минимизируя возможности своего потенциального противника по эффективному противостоянию с околоземной орбиты. В свою очередь, Россия подобным наращиванием похвастаться не может и даже более того, продолжает испытывать неудобства от регулярных ЧП на своих околоземных объектах, резюмировал аналитик "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2015-го над Атлантикой сгорел российский спутник, работу над которым вели 15 лет.