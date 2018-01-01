Врата ада. В Нидерландах из-под земли вырвался жуткий столб пламени: видео

Видео было снято одной из уличных камер видеонаблюдения.

В Нидерландах из-под земли вырвался столб пламени Скриншот

Из-под городской мостовой посреди улицы в Амстердаме вырвался огненный столб.

Видео было снято одной из уличных камер видеонаблюдения, передает Telegram-канал 360tv.

Причиной данного инцидента, судя по всему, стало повреждение кабеля во время проведения ремонтных работ, после чего произошло короткое замыкание. В результате этой аварии получили ожоги два человека. Кроме этого, без электроснабжения остались более 25 тысяч домов, а также были парализованы трамвайные пути в городе.

О гибели людей в результате инцидента не сообщается. Точные причины образования этого "огненного столба" не называются.