Благодаря ДНК-экспертизам установлены личности 554 погибших бойцов АТО — Богомолец

Ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, отметила председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения.

По словам Ольги Богомолец, благодаря ДНК-экспертизам установлены личности 554 погибших бойцов АТО на Донбассе Пресс-служба

Благодаря проведению ДНК-экспертиз в Украине удалось идентифицировать 554 погибших в ходе антитеррористической операции на востоке страны воинов, написала народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в Facebook

"По состоянию на начало апреля 2018 года по результатам проведенных ДНК-экспертиз фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших бойцов АТО", — отметила она.

"Межотраслевая система ДНК-идентификации, создание которой было инициировано мной в сентябре 2014 года, позволяет устанавливать личности погибших путем сравнения ДНК-профилей фрагментов тел с данными родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО. Ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", — рассказала Богомолец.

По ее словам, сегодня в базе хранятся свыше 1,4 тысячи биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тысячи биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые, по результатам исследований, принадлежат 861 лицу.

"… неидентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе. Призываю родственников пропавших без вести на Донбассе сдать анализ ДНК в своем регионе, обратившись в главное управление Национальной полиции области, где работают соответствующие рабочие группы по приему обращений граждан о без вести пропавших в зоне АТО и организации ДНК-экспертизы", — написала нардеп.

Также она отметила, что образцы своего ДНК могут сдать и лица, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, и граждане других государств, которые разыскивают своих родственников, пропавших в зоне проведения АТО.

"Контактные телефоны руководителей рабочих групп ГУНП в областях и городе Киеве, а также другая информация, размещены на веб-странице Национальной полиции в разделе "АТО", — напомнила Богомолец.

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