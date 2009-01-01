Действия России иногда нельзя спрогнозировать с помощью логики и здравого смысла — Порошенко

Военные являются гарантом независимости нашей страны, сказал президент.

Пограничники и Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, что законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий

Об этом он рассказал в Киевской области на встрече с пограничниками, пишет УНИАН.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что наши военные не только защищают страну от агрессора, но и являются гарантом ее независимости.

"Мы, очевидно, сейчас не можем полностью владеть информацией, что сейчас в голове руководства страны-агрессора. Разведчики, к сожалению, не могут предусмотреть все, тем более, что законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий нашей соседки", — утверждает политик.

Ранее Петр Порошенко говорил, что Вооруженные Силы и другие силовые структуры Украины прилагают неимоверные усилия, чтобы сдерживать агрессию РФ, армия в полной мере может дать и дает достойный отпор врагу.

Фото: president.gov.ua