Парасюк назвал условия нормализации отношений между Украиной и Россией

Россияне не умеют отстаивать свое достоинство так, как это умеют делать украинцы, считает нардеп.
В частности, нормализация отношений будет возможна, когда в РФ изменится политический класс, рассказал политик во время чата на "Главреде".
"... Когда россияне будут уметь отстаивать свое достоинство так, как это умеют делать украинцы или любая другая европейская нация", — добавил собеседник.
Ранее российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова выразила мнение, что Украина и РФ смогут установить нормальные отношения при условии, когда последняя страна "сумеет решать собственные проблемы и не за счет обращения к своим комплексам".