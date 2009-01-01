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Парубий одобрил квоты для украиноязычных телепередач и запрет "колорадки"

Сегодня, 10:58

В сессионном зале Рады состоялась церемония подписания законов.

Рада, ВСЮ 01 Парубий
Андрей Парубий УНИАН
В пятницу, 26 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал одобренные нардепами два закона — о квотах для украиноязычных телепередач (№5313) и запрете "георгиевской ленты" (№2987).

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что церемония подписания документов прошла в сессионном зале парламента.

"… подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" и "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что нардепы из фракции "Оппозиционный блок" подготовили проект постановления об отмене принятого Радой закона о запрете "георгиевской ленты", однако народные избранники его не поддержали.

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