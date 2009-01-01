Парубий одобрил квоты для украиноязычных телепередач и запрет "колорадки"

В сессионном зале Рады состоялась церемония подписания законов.

Андрей Парубий УНИАН

В пятницу, 26 мая, председатель Верховной Радыподписал одобренные нардепами два закона — о(№5313) и(№2987).

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что церемония подписания документов прошла в сессионном зале парламента.

"… подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" и "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что нардепы из фракции "Оппозиционный блок" подготовили проект постановления об отмене принятого Радой закона о запрете "георгиевской ленты", однако народные избранники его не поддержали.