Потеря интереса к Украине. Почему пробуксовывает "минский формат"

Сила приведет к новой конфронтации и глобальной войне, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Повторение западными политиками заявлений о том, что Киев должен соблюдать— это попытка снять с себя ответственность за урегулирование ситуации на Донбассе.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Западные политики, включая Байдена, этот формат поддерживают, потому что не знают альтернатив, хотя они есть. Исходя из опыта моего собственного общения в Европе и США, могу сказать, что чувствуется системная потеря интереса к Украине. Поэтому риторика поддержки "минского процесса" и санкций выгодна западным политикам — так они снимают с себя ответственность за реальное урегулирование ситуации", — говорит военный эксперт.

Комментируя вопрос о том, является силовой вариант решения альтернативой минскому процессу, Николай Маломуж заметил: "Сила приведет к новой конфронтации и глобальной войне, с участием стран НАТО и России может стать мировой".

"Альтернативой является новый проект, который создается по инициативе США и стран "Большой двадцатки", выйти на глобальный проект международной безопасности, проведя масштабную подготовку к форуму "двадцатки" и заставив власти России выйти и на глобальный план урегулирования мировых процессов, и на конкретную "дорожную карту "по Украине. С нашей стороны требуется эффективное участие в этих инициативах первого руководства, а при их неспособности это реализовать, потребуется ротация руководства страны", — подытожил бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ранее генерал-разведчик раскрыл реальные планы России по Донбассу.

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