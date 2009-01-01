Россия собрала у границ Украины 70 тысяч "штыков", 500 танков и 1700 бронемашин — Порошенко

В "армейских корпусов" ДНР и ЛНР находятся 3,5 тыс. кадровых военных вооруженных сил РФ, говорит Порошенко.

заявил, что Россия стянула к границам Украины почти 50 тыс. военных, около полутысячи танков и 400 артсистем.

Об этом он сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений, сообщает УНИАН.

"В непосредственной близости к нашим границам развернуты подразделения российских вооруженных сил численностью почти в 50 тыс. человек, около 470 танков, свыше 1 тыс. 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля", — сказал президент.

"Россияне создают новые, расширяют и модернизируют имеющиеся базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один из дней не двинет на нас", — подчеркнул Порошенко.

Он также рассказал, что на Донбассе в "армейских корпусов" ДНР и ЛНР находятся 3,5 тыс. кадровых военных вооруженных сил РФ.

"Россия сформировала два армейских корпуса, в состав которых входят шесть механизированных бригад, одна пехотная бригада и три полка, две артиллерийские бригады и другие подразделения. Управление ими, комплектование и всестороннее обеспечение осуществляется, конечно же, Россией", — сказал глава государства.

"Дополнительно в состав этой группировки привлечены регулярные подразделения вооруженных сил РФ — сейчас примерно три с половиной тысячи человек", — добавил Порошенко.

Он также считает, что российский военный контингент в Приднестровье в любое время может быть использован для атаки на территорию Украины.

"Российский военный контингент на юго-западе, в приднестровском регионе Молдовы, не контролируемом Кишиневом, тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время может быть использован для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам", — заявил президент.

"И хотя их там, по нашим данным, и не так много, они в качестве вспомогательной силы к более 20-ти с лишним тысяч воинов в аннексированном Крыму способны создать нам дополнительные проблемы", — сказал Порошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Порошенко заявил: угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не исчезла.