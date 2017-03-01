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Создана карта оккупационных войск РФ на Донбассе в 2014-2015 годах

Сегодня, 22:14

Инфографика опубликована в связи с тем, что в эти дни в Международном суде ООН в Гааге продолжаются слушания иска Украины против России.

Россия, агрессия, флаг
mir24.net
Создана карта российского военного присутствия на востоке Украины в 2014-2015 годах.

Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

На карте показано, где на территории нашего государства в 2014-2015 годах находились подразделения ВС РФ, которые воевали против украинских защитников.

Инфографика, как отмечается, опубликована в связи с тем, что в эти дни в Международном суде ООН в Гааге продолжаются слушания иска Украины против России.

Россия, агрессия, карта
uacrisis.org

Напомним, ранее президент Петр Порошенко рассказал, где был похоронен проект "Новороссия".

Фото: uacrisis.org.

Теги:  
Донбасс, Украина, Россия, агрессия
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