Турчинов рассказал о серьезной опасности из захваченного Крыма

Украинцы должны быть способны и готовы дать отпор на всех направлениях — от юга до севера, отметил секретарь СНБО.

Россия в Крыму разместила мощные наступательные средства, отметил Александр Турчинов Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в захваченном Крыму Россия сконцентрировала очень мощный военный потенциал, такая концентрация войск только для обороны не нужна.

На территории полуострова РФ разместили, в частности, мощные наступательные средства, стратегическую авиацию, ракетные комплексы, которые могут нести и использовать ядерное оружие, это серьезная опасность, рассказал он в интервью "Громадському".

"Мы анализируем ситуацию и видим опасность не только на севере и востоке, но и на юге — это также факт. Соответственно, мы должны быть способны и готовы дать отпор на всех направлениях: от юга до севера", — отметил чиновник.

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко говорил на чате в "Главреде", что в Крыму за четыре года аннексии Россия значительно нарастила потенциал всех трех компонентов своей армии.