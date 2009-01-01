В штабе АТО рассказали хорошие новости с фронта

За сутки террористы десятки раз открывали огонь из разного оружия, отметили в ведомстве.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь на трех направлениях.
На Донецком из минометов обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку.
По городу противник также открывал огонь из вооружения БМП. Из стрелкового оружия бил по Зайцево, Пескам, Опытному и Новгородскому.
На Мариупольском направлении злоумышленники из 120-мм минометов обстреливали Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино.
По последнему и Водяному боевики вели огонь из вооружения БМП, по Новотроицкому работал снайпер. На Луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковал Новоалександровку и Новозвановку.
Ранее СМИ писали, что под Авдеевкой после значительных потерь ряды противника пополнили наемники с Кавказа — дагестанцы и "кадыровцы". Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.