В штабе АТО рассказали хорошие новости с фронта

За сутки террористы десятки раз открывали огонь из разного оружия, отметили в ведомстве.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 14 февраля, вбоевики 52 раза стреляли, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь на трех направлениях.

На Донецком из минометов обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку.

По городу противник также открывал огонь из вооружения БМП. Из стрелкового оружия бил по Зайцево, Пескам, Опытному и Новгородскому.

На Мариупольском направлении злоумышленники из 120-мм минометов обстреливали Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино.

По последнему и Водяному боевики вели огонь из вооружения БМП, по Новотроицкому работал снайпер. На Луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковал Новоалександровку и Новозвановку.

Ранее СМИ писали, что под Авдеевкой после значительных потерь ряды противника пополнили наемники с Кавказа — дагестанцы и "кадыровцы". Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.