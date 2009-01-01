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Жебривский назвал, какие села на Донбассе Украина выведет из "серой зоны"

Сегодня, 20:56

КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березовое.

Александр Жебривский
Павел Жебривский Facebook Александра Билинского
На Донбассе перенесут контрольно-пропускной пункт в Новотроицком почти на 8 км вглубь "серой зоны"

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березовое. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения. Сегодня обсудили это с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГСЧС", — написал он.

Кроме того, он заявил, что после этого из так называемой "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.

"После переноса КПВВ из так называемой "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое", — написал он.

Напомним, под Авдеевкой ВСУ надежно удерживают позиции.

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Украина, военные
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