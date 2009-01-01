Жебривский назвал, какие села на Донбассе Украина выведет из "серой зоны"

КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березовое.

Павел Жебривский Facebook Александра Билинского

На Донбассе перенесут контрольно-пропускной пункт в Новотроицком почти на 8 км вглубь "серой зоны"

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березовое. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения. Сегодня обсудили это с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГСЧС", — написал он.

Кроме того, он заявил, что после этого из так называемой "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.

"После переноса КПВВ из так называемой "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое", — написал он.

Напомним, под Авдеевкой ВСУ надежно удерживают позиции.