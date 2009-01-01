Огонь по своим. Вражеский минометный расчет на Донбассе уничтожил 10 оккупантов — разведка

Минометным расчетом 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК осуществлен обстрел передовых позиций этого же полка.

Могилы боевиков на Донбассе Фото: соцсети

В течение 16-17 февраля 2017 года на Донбассе были уничтожены 10 и получили ранения двое военнослужащих Российской Федерации.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Как отмечается, на Донбассе продолжаются провокационные обстрелы позиций сил АТО с применением 122-мм артиллерийских систем, 82 и 120-мм минометов, танков и стрелкового оружия.

"Минометным расчетом 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК осуществлен обстрел передовых позиций этого же полка в районе н.п. Спартак. 16-17 февраля потери в 11 отдельном мотострелковом полку от "дружественного" огня составили убитыми — десять военнослужащих и ранеными — два", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем боевики ударили из тяжелых пулеметов по своим позициям.