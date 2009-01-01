Самоубийство на Бориспольской трассе. Под колесами грузовика погибла женщина — СМИ

Грузовой автомобиль двигался в сторону Киева.

ДТП на Бориспольской трассе @dtp.kiev.ua

Киевской области на Бориспольской трассе грузовик Renault на смерть сбил женщину-пешехода, которая нарушила правила дорожного движения.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель грузовика Renault сбил женщину пешехода-нарушителя. От полученных травм она скончалась мгновенно," — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что автомобиль двигался в сторону Киева.

"По предварительным данным — самоубийство. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа", — отмечаться в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве фура насмерть переехала женщину.

Фото: @dtp.kiev.ua.