Самоубийство на Бориспольской трассе. Под колесами грузовика погибла женщина — СМИ

Грузовой автомобиль двигался в сторону Киева.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Водитель грузовика Renault сбил женщину пешехода-нарушителя. От полученных травм она скончалась мгновенно," — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что автомобиль двигался в сторону Киева.
"По предварительным данным — самоубийство. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа", — отмечаться в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве фура насмерть переехала женщину.
Фото: @dtp.kiev.ua.