В Киеве молодчики жестоко избили пенсионера: требовали деньги

Злоумышленников было трое, двое из них уже задержаны, отметили в полиции.

Найденное оружие kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева трое молодых людей ночью ворвались в дом пенсионера, требовали деньги, жестоко избили его рукояткой пистолета, позже двух

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы, ссылаясь на данные временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Анатолия Кожухаря.

В то же время он подчеркнул, что мужчина не выдал место тайника, а разбойникам помешал его сын, который прибежал на крик отца.

"Преступники ворвались в дом 68-летнего киевлянина около трех часов ночи и, угрожая ножом, и предметом похожим на пистолет, требовали деньги", — отметил чиновник.

По его словам, нападавшие не учли, что дом состоит из двух частей, и там также проживают люди. Испугавшись, они убежали. "Молодой человек вызвал врачей скорой медицинской помощи для своего отца и решил догнать преступников", — добавили в полиции.

На автозаправке он задержал одного из беглецов и передал в руки полиции. Им оказался 30-летний уроженец Донецкой области, который признался в содеянном нападении. Через неделю сотрудники уголовного розыска задержали еще одного злоумышленника.

Вторым разбойником является 39-летний черниговчанин, правоохранители ранее задерживали его за хранение наркотиков. Также оперативники установили личность третьего участника нападения, преступника ищут.

Правонарушители признались, что услышали от знакомого, будто дома пенсионер держит большую сумму денег. По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева неизвестный стрелял в иностранца, человек был ранен, злоумышленника разыскивала полиция. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua