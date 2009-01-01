В Киеве очень пьяный мужчина устроил четыре ДТП

В крови злоумышленника было обнаружено 2,27 промилле алкоголя.

Злоумышленника обезвредили возле ул. Стеценко, 1Б facebook.com/KyivOperativ

В Киеве очень пьяный мужчина, управляя своим Opel, за короткий промежуток времени стал виновником

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, драгер показал, что в крови водителя есть 2,27 промилле алкоголя, "героем" случившегося оказался Булка Иван Игоревич, 15.04.1990 года рождения.

Сначала на ул. Кирилловской он въехал в автомобиль, где находилась женщина с ребенком и скрылся, а возле поворота на ул. Саратовскую на полном ходу влетел в заднюю часть попутного авто Toyota.

Потом злоумышленник снес временный забор, вместе со знаком протащил его за собой и влетел во встречный Nissan. Возле ул. Стеценко, 1Б он припарковался на встречной полосе, выбежал из машины и пытался перелезть через забор, за которым находится гаражный кооператив. Там его остановили правоохранители и неравнодушные граждане.

Напомним, 8 августа в Киеве на ул. Академика Туполева столкнулись два микроавтобуса, после удара один из них вылетел с дороги в дерево, пострадал водитель. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: facebook.com/KyivOperativ