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Украинских водителей будут штрафовать из-за фар: стала известна сумма

Дмитрий Видоменко
6 мая 2024, 21:17
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Водители в Украине должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов – согласно обновленным правила дорожного движения.
ПДД
Сколько нужно платить Украине за невключенные фары? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинские водители с 1 мая 2024 года должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов – согласно обновленным правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили сотрудники Патрульной полиции.

По их данным, за невыполнение этого требования им грозит штраф – 510 грн. В Патрульной полиции напомнили ‒ ранее включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов нужно было лишь в период с 1 октября по 1 мая. Теперь же это нужно делать водителям круглогодично.

"С 1 мая отменен временной промежуток использования дневных ходовых огней вне населенного пункта. Основная цель указанных изменений в ПДД – уменьшение аварийности на улично-дорожной сети страны и предотвращение гибели и травмирования людей в ДТП", – говорится в сообщении.

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В полиции объяснили: свет фар – это дополнительная пассивная безопасность движения. Так, согласно исследованиям, применение дневных ходовых фар уменьшает количество многосторонних дневных аварий на автомобилях примерно на 5-15 %.

"Использование дневных ходовых огней не только улучшает видимость, но также влияет на своевременное периферическое восприятие транспортных средств, осуществляющих разные маневры. К тому же, автомобили с дневными ходовыми огнями лучше идентифицируются как автомобили на расстоянии, а также оцениваются безопаснее по сравнению с автомобилями без них. Все это способствует тому, что дневные ходовые огни оказывают положительное влияние на безопасность дорожного движения", – подчеркнули правоохранители.

За невыполнение же этого правила, отмечается, установлена административная ответственность. Водителей будут штрафовать.

"Частью второй статьи 122 КУоАП установлена административная ответственность, в частности, за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн", – рассказали в патрульной полиции.

Что такое ПДД?

Правила дорожного движения — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

Изменения в ПДД - новости по теме

С 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появились новые знаки, дорожная разметка, а также вступили в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

Далее в рамках заседания Кабинета министров 20 октября 2023 года было принято решение обновить Правила дорожного движения (ПДД). Чуть позже факт изменений подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как говорят офицеры, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

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