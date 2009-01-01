В Киеве пьяный бомж приревновал подругу: избил и надругался. Женщина скончалась в больнице

Накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем.

В Киеве пьяный бомж избил подругу news24ua.com

злоумышленник из ревности избил и надругался над своей сожительницей. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

Сообщается, что около 5:40 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Новоукраинской лежит женщина в крови. Правоохранители сообщили врачам и выехали по вызову.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, опросила возможных свидетелей и очевидцев, изъяла вещественные доказательства. Потерпевшую, которая была без сознания, госпитализировали.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии полицейские установили, что потерпевшая — 49-летняя уроженка Кировоградской области, в столице не имела постоянного места проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали, что накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем — тоже лицом без определенного места жительства, 29-летним уроженцем другого государства. По предварительной информации, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался. Избитую женщину в крови и без сознания оставил на улице.

Начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа рассказал: "Сначала человек рассказывал, что после употребления алкоголя ничего не помнит, но перед безапелляционностью доказательной базы признался в содеянном. Его задержали в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия для надлежащего документирования преступления".

За жизнь потерпевшей, у которой были множественные травмы, врачи боролись более суток, но женщина умерла. В связи с этим следователи внесли изменения в квалификации события: уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанный ранее судимый за кражу, освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Сейчас ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно иностранец жестоко избил участника АТО.