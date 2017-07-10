В Ровно иностранец жестоко избил участника АТО

В Ровно сотрудники патрульной службы Нацполиции задержали иностранца, который приставал к украинке и жестоко избил участника АТО.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, "патрульные получили вызов о том, что на улице Макарова лежит мужчина без сознания. Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что врачи кареты скорой медицинской помощи госпитализировали 36-летнего жителя Ровно с многочисленными ссадинами лица и закрытой черепно-мозговой травмой головы".

По словам жены пострадавшего, в одном из кафе города у ее мужа возникла словесная перепалка с гражданином другого государства, которая в итоге переросла в драку, в которую также вмешались друзья иностранца.

"После нанесения телесных повреждений, обидчик скрылся в неизвестном направлении. В результате проведения оперативно-розыскных действий патрульным удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 23-летний гражданин Азербайджана. Полицейские задержали иностранца и доставили в городской отдел полиции для дачи объяснений по делу", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, причиной конфликта стала девушка, с которой азербайджанец вел себя вызывающе, из-за чего боец АТО и вступился за нее.

Напомним, в Ровенской области, возле села Здовбица нашли брошенный автомобиль BMW и мертвого водителя с ножевым ранением грудной клетки.