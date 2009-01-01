В Киеве заминировали здание суда — СМИ

Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

В Киеве полиция проверяет информацию о заминировании здания суда.

Об этом пишет Сегодня.

Такая информация поступила по спецлинии "102" в дежурную часть киевской полиции сегодня около 16 часов.

По адресу объекта на улице Шолуденко выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Проводится осмотр "заминированного" здания и прилегающей к ней территории.

Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Шевченковского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация этого события. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

Напомним, ранее в Киеве "минировали" пять станций метро.