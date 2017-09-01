Задел бордюр и влетел в забор. В Киеве в результате ДТП погиб мотоциклист

Мотоциклист, управляя мотоциклом "Кавасаки", не справился с управлением и сначала зацепил бордюрный камень.
Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
По словам свидетелей, мотоциклист, управляя мотоциклом "Кавасаки", не справился с управлением и сначала зацепил бордюрный камень.
Затем неуправляемый мотоцикл вместе с пилотом пролетел перекресток и влетел в железный забор. Удар был такой силы, что медики констатировали у водителя только состояние смерти.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Lanos на большой скорости протаранил грузовик, есть погибшие и пострадавшие.
Фото: espreso.tv.