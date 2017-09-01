Задел бордюр и влетел в забор. В Киеве в результате ДТП погиб мотоциклист

Мотоциклист, управляя мотоциклом "Кавасаки", не справился с управлением и сначала зацепил бордюрный камень.

В Киеве в результате ДТП погиб мотоциклист espreso.tv

В Голосеевском районе Киева на перекрестке улиц генерала Родимцева и Героев Обороны в результате ДТП погиб мотоциклист.

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

По словам свидетелей, мотоциклист, управляя мотоциклом "Кавасаки", не справился с управлением и сначала зацепил бордюрный камень.

Затем неуправляемый мотоцикл вместе с пилотом пролетел перекресток и влетел в железный забор. Удар был такой силы, что медики констатировали у водителя только состояние смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Lanos на большой скорости протаранил грузовик, есть погибшие и пострадавшие.

Фото: espreso.tv.