Ученые дали советы, как сохранить вес в норме

Исследователи полагают, что образ жизни человека имеет значительное воздействие на ширину его талии.

Медики убеждены, что важно контролировать образ жизни Фото: Instagram/bodyforming_rnd

Стройная фигура зависит от режима дня человека , частоты перекусов в сочетании с основными трапезами, а также со скоростью принятия пищи и качеством употребляемых продуктов.

Японские ученые для масштабного исследования пригласили около 60 тысяч женщин и мужчин, страдающих сахарным диабетом второго типа. Они провели наблюдения за тем, как быстро люди поглощают пищу. Выводы были однозначны: сторонники медленной трапезы имели меньшую массу тела, а любители скорой еды, зачастую, страдали от лишних килограммов.

Медики выяснили, что на вес человека негативно влияет отсутствие завтрака, которое, как правило, влечет за собой частые перекусы калорийной пищей. К ожирению может привести, помимо прочего, привычка не ограничиваться ужином, а побаловать себя вечером еще чем-нибудь вкусным.

Японские исследователи полагают, что на вес влияет культура питания. Они заявили о необходимости организации тренингов, направленных на обучение людей не только правильному питанию, но и скорости поглощения пищи. Ученые считают, что, употребляя пищу медленно, человек вовремя остановится и не позволит себе переесть, поскольку мозг получит сигнал о насыщении. Это не только даст возможность держать вес в норме, но и защитит органы пищеварения от перегрузок, провоцирующих различные расстройства органов.

Напомним, ранее ученые заявляли, что для снижения массы тела важно следить, чтобы не было обезвоживания, поскольку оно заставляет потреблять больше калорий. Можно включить в рацион больше цитрусовых. Также подойдут чаи и кофе, а не просто вода в чистом виде. При этом необходимо избегать искусственных подсластителей.

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