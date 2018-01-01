В Киеве массово почувствовали недомогание курсанты Военного института

В Генштабе пока не выяснили причину заболевания.

Массово отравились курсанты Военного института Фото: Минобороны Украины

В Киеве произошло резкое ухудшение состояния здоровья курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, молодые люди жаловались на тошноту и острую боль в животе.

Отмечается, что все курсанты с недомоганием помещены в лазарет, и им оказана необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время ситуация контролируется, динамики к увеличению количества случаев недомогания среди личного состава института нет", - отметили в Генштабе.

По информации администрации военного вуза, большинство из заболевших накануне 10 июня находилось в увольнении, за пределами учебного заведения. В связи с инцидентом объявлена служебная проверка.

Напомним, что 22 мая в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. По данным Минздрава, в больницу доставили 37 человек. Среди пострадавших - один учитель.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram