Отравление школьников в Харькове: количество пострадавших возросло

В Харькове в школе №3, из которой были госпитализированы дети вследствие распыления неизвестного вещества, возросло количество школьников, обратившихся в медицинское учреждение за помощью.

Как сообщила в Twitter глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, всего в больницу попали 37 детей, из них состояние 33 школьников оценивается, как незначительной степени тяжести, трое находятся в средне-тяжелом состоянии и один ребенок помещен в реанимацию.

В полиции открыли уголовное производство по статье "хулиганство", следственные действия продолжаются.

Сотрудники ГСЧС сделали пробы воздуха, не обнаружив вредных веществ.

"Специалистами ГСЧС проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено, работы по обследованию здания школы завершены", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили газообразное вещество. Десятки детей госпитализированы. Среди симптомов — слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа.