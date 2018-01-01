"Нокаутировала" 18-летних: бабушка из Австралии прошла в полуфинал конкурса "Мисс журнал Maxim"

Джина Стюарт уже попала в полуфинал, и имеет все шансы выиграть приз в 10 тысяч долларов.

Мать четверых детей и бабушка из города Австралии Голден-Кост Джина Стюарт вышла в полуфинал конкурса "Мисс журнал Maxim", и будет бороться за приз в 10 тысяч долларов и возможность попасть на страницы известного издания.

Об этой необычной конкурсантке "Мисс Maxim Австралия" написал Daily Mail. Стюарт 47 лет, она вдвое старше подавляющего большинства моделей, которых обошла на первом этапе.

Она мать-одиночка четверых детей. Которая недавно стала бабушкой. Ее старшему сыну уже 27 лет, а младшей дочери — всего четыре года, и малышка не намного старше внучки Джины, которой десять месяцев.

Чтобы выглядеть так, как она выглядит, Джине не пришлось делать никаких операций — кроме одной.

"Я только увеличила грудь десять лет назад. Я не использую ботокс, филлеры, я верю в то, что стареть надо достойно. На самом деле никаких секретов нет. Я думаю, что все люди красивые. И я участвую в конкурсе не ради внимания — я его терпеть не могу. Я это делаю, чтобы вдохновить женщин, чтобы они перестали терзать друг друга", - призналась Стюарт.

Она рассчитывает на победу, так как призовые деньги планирует пожертвовать своей лучшей подруге, с которой они дружат уже тридцать лет: у той недавно случился инсульт. Кроме того, Джина надеется таким образом привлечь внимание к проблеме инсультов.

На своей странице на сайте Maxim женщина пишет, что лучшими своими чертами считает чувство юмора, красивый смех и способность заботиться о других людях. Ориентирами в жизни для нее являются люди, "которые делают то, что говорят".

Она с юмором ответила на вопрос, что бы она сделала, если бы управляла миром хотя бы один день.

"Я бы сделала так, чтобы в шоколаде, арахисовом масле и "Нутелле" было ноль калорий", - ответила Джина.

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