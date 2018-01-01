Камалия похвасталась красным дипломом спортивного вуза: фото

Исполнительница заверила, что уже получила третье высшее образование.

Камалия решила быть вечным студентом Фото: Instagram/Камалия

Украинская певица Камалия похвасталась красным дипломом магистра. Она с отличием закончила Национальный университет физического воспитания и спорта по специальности "спортивная подготовка в олимпийских видах спорта".

Фото диплома, а также снимок с награждения в мантии певица опубликовала в Instagram.

Камалия заявила, что намерена учиться дальше и поступать по данной специальности в аспирантуру. На награждении "спортсменки" присутствовал ее супруг, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, а также дочери – Арабелла и Мирабелла.

Напомним, на популярный вокальный проект телеканала 1+1 "Голос страны-8" в качестве конкурсанта пришла известная украинская певица Камалия Захур и заявила, что выбрала бы тренером Потапа.

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