Камалия похвасталась красным дипломом спортивного вуза: фото

Исполнительница заверила, что уже получила третье высшее образование.
Фото диплома, а также снимок с награждения в мантии певица опубликовала в Instagram.
Камалия заявила, что намерена учиться дальше и поступать по данной специальности в аспирантуру. На награждении "спортсменки" присутствовал ее супруг, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, а также дочери – Арабелла и Мирабелла.
Напомним, на популярный вокальный проект телеканала 1+1 "Голос страны-8" в качестве конкурсанта пришла известная украинская певица Камалия Захур и заявила, что выбрала бы тренером Потапа.
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