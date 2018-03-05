"Я пошла бы к Потапу". На шоу "Голос страны" выступила Камалия, видео

На популярный вокальный проект телеканала 1+1 "Голос страны-8" 4 марта в качестве конкурсанта пришла известная украинская певица Камалия Захур.

Жена британского миллиардера Мохаммада Захура покорила зал и судей оперным исполнением народной песни. Видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Камалия исполнила украинскую песню "Чорнії брови, карії очі" в оперной аранжировке. Такая манера исполнения для певицы несколько несвойственна, поэтому зрители в зале, судьи были в восторге и аплодировали стоя. К звездной конкурсантке повернулось трое членов жюри, поскольку Тина Кароль уже сформировала команду на проекте.

Камалия решила не продолжать участие в вокальном конкурсе, а уступить место молодым талантливым исполнителям. Однако певица созналась, что, если бы осталась в "Голосе страны", то выбрала команду Потапа.

Напомним, ранее на "Голосе страны" выступило трио "Nude voices" с песней "Running" американской исполнительницы Beyonce. Одним из трех участников был сын известной певицы Таисии Повалий.