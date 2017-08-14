Принцесса Малайзии вышла замуж за простого голландского футболиста, опубликованы фото

Влюбленные прошли через мусульманский свадебный обряд.

Амина Маймуна Искандария и Деннис Вербаас johorsoutherntigers.com.my

Малайзийская принцесса Амина Маймуна Искандария вышла замуж.

Об этом пишет Woman.ru.

Супругом 31-летней дочери султана Ибрагима-Исмаила и королевы Зарит-Софии стал простой парень Деннис Вербаас, 28-летний голландский полупрофессиональный футболист.

Влюбленные прошли через мусульманский свадебный обряд "никах", а после с размахом отметили важное событие.

В последнее время монаршие особы все чаще связывают себя узами брака с простолюдинами. Часто ради таких союзов им приходится идти на жертвы и даже отказываться от своих регалий. Но в случае с принцессой Аминой Маймуной Искандрией все вышло наоборот: ее родители, султан и королева малайзийского султаната Джохор, жениха приняли. Но только при условии, что он сменит религию и имя, а также откажется от всяких притязательств на правление. Деннис Вербаас согласился. Теперь он — мусульманин Деннис Мухаммед Абдулла, законный супруг принцессы Малайзии. Свадьба Денниса и Амины прошла в два этапа: сначала — официальная церемония, а после — пышное празднество в королевском дворце Джохор-Бару. Известно, что на торжестве выступали звезды, в том числе — Николь Шерзингер. Американская поп-дива даже поделилась в Инстаграме снимком, сделанным во время мероприятия.

Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzy)Авг 14 2017 в 5:28 PDT

Напомним, внучка императора Японии Акихито принцесса Мако выйдет замуж за парня из простой семьи Кеи Комуро.

Фото http://johorsoutherntigers.com.my