Строгая секретность. В Горловке приказали уничтожить личные дела российских военных

"Военкоматы" боевиков получили приказ уничтожить личные данные военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Потери боевиков на Донбассе продолжают скрывать, иллюстрация. ВКонтакте АТО

Российское командование продолжает скрывать реальные потери и участие граждан РФ в войне на востоке Украины. В оккупированной Горловке Донецкой области приказано уничтожить личные дела террористов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По данным разведки, личные дела уничтожали в условиях строгой секретности. Кроме того, от сотрудников местного военного комиссариата были взяты расписки о неразглашении данного факта, а также сведений о погибших.

"Установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате г. Горловки в условиях строгой секретности. От сотрудников учреждения взято расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших", — говорится в сообщении.

В ГУР также уточнили, что такое решение было принято российским командованием боевиков для того, чтобы скрыть реальные потери и факты участия россиян в войне против Украины.

"С целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на Востоке Украины, российским оккупационным командованием предоставлено распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ", — отметили в ГУР.

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