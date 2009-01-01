Строгая секретность. В Горловке приказали уничтожить личные дела российских военных

"Военкоматы" боевиков получили приказ уничтожить личные данные военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По данным разведки, личные дела уничтожали в условиях строгой секретности. Кроме того, от сотрудников местного военного комиссариата были взяты расписки о неразглашении данного факта, а также сведений о погибших.
"Установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате г. Горловки в условиях строгой секретности. От сотрудников учреждения взято расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших", — говорится в сообщении.
В ГУР также уточнили, что такое решение было принято российским командованием боевиков для того, чтобы скрыть реальные потери и факты участия россиян в войне против Украины.
"С целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на Востоке Украины, российским оккупационным командованием предоставлено распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ", — отметили в ГУР.
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