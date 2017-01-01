Вымирание неизбежно. Ученые "похоронили" мужчин как вид

Исследователи из Кентского университета (Великобритания) пришли к неожиданным выводам.

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Y-хромосома, которая определяет развитие первичных и вторичных половых признаков у мужчин, полностью исчезнет приблизительно через несколько миллионов лет.

К таким выводам пришел генетик Даррен Гриффин (Darren Griffin) из Кентского университета (Великобритания).

В статье, опубликованной на портале Science Alert, он и его коллеги по исследованиям полагают, что такая ситуация неизбежна, даже несмотря на существование генетических механизмов, затормаживающих процесс вырождения. Сюда входят в первую очередь крупномасштабные хромосомные перестройки, вызывающие появление дополнительных копий генов на Y-хромосоме. На них сильно влияют палиндромы — последовательности нуклеотидов, читаемых одинаково в обоих направлениях.

Кроме того, по мнению Гриффина, мужская хромосома содержит гены, которые не являются необходимыми для жизни. К примеру, ген SRY, определяющий развитие организма по мужскому типу, не имеет дополнительных копий, соединение с которыми могло бы предотвратить окончательную потерю функций Y-хромосомы из-за мутаций. Процесс ее вырождения будет продолжаться, по оценкам ученых, еще 4,6 миллиона лет. Однако, это не означает полное исчезновение мужчин. Скорее всего ген SRY может переместиться на другую хромосому.

Напомним, ранее ученые выяснили, как во время секса работают женский и мужской мозг.