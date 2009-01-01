В Польше полицейские сутки удерживали украинку, угрожали депортацией и заставляли раздеться

По словам девушки, полицейские дважды заставили ее полностью раздеться для обыска.

informus.ru В Польше полиция города Вроцлав задержала и почти сутки держала в участке 21-летнюю украинку.

После обращения местного жителя, двое представителей полиции прибыли на место инцидента. Потерпевший обвинил девушку в похищении его телефона. Оказалось, что это был ее экс-бойфренд, а на смартфоне было полно их совместных фотографий. Однако гражданку Украины доставили в комиссариат, где продержали почти сутки без каких-либо объяснений, сообщает Gazeta Wyborcza.

По словам потерпевшей, ее дважды заставили полностью раздеться для обыска. А один из представителей полиции пугал ее депортацией и говорил, что "не хочет украинцев во Вроцлаве". Отпустили девушку только на следующее утро без предъявления обвинений.

Представитель нижнесилезской полиции Павел Петриковский в разговоре с журналистами подтвердил факт задержания и отметил, что все происходило в рамках закона. Однако потерпевшая уже нашла адвоката и собирается требовать возмещения морального ущерба.

Напомним, в польском городе Куров Люблинского воеводства 36-летний украинский "заробитчанин" Сергей В. жестоко убил 32-летнего футболиста местной команды Гжегожа К. после ссоры в баре.