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Вселенский Патриарх пообещал поддержать объединение церквей Украины

Сегодня, 15:04

Вселенский Патриарх поблагодарил "украинцев за их глубокую веру и верность церкви".

Гройсман, Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей и Владимир Гройсман. kmu.gov.ua
Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей І заявил, что поможет Украине получить объединенную православную церковь.

Как сообщается на сайте правительства Украины, об этом он сказал на встрече с премьером Владимиром Гройсманом в Стамбуле.

Вселенский Патриарх поблагодарил "украинцев за их глубокую веру и верность церкви".

"Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви. Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную церковь. Мы можем быть оптимистами относительно будущего", — сказал Варфоломей.

В свою очередь глава правительства высоко оценил ведущую роль Вселенского Патриархата и лично Варфоломея І относительно поддержки единства украинского православия.

"Мы придаем огромное значение нашему сотрудничеству. Украинцы стремятся к единой церкви, и ваша роль очень важна, — подчеркнул он. — Мы полны глубокого уважения к Вашему Святейшеству за вашу поддержку единства украинского православия".

 Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает о единой поместной церкви в Украине, но против вмешательства государства в ее дела

 

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Гройсман, Варфоломей, церковь, объединение
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