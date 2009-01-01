Вселенский Патриарх пообещал поддержать объединение церквей Украины

Вселенский Патриарх поблагодарил "украинцев за их глубокую веру и верность церкви".

Вселенский патриарх Варфоломей и Владимир Гройсман. kmu.gov.ua

Как сообщается на сайте правительства Украины, об этом он сказал на встрече с премьером Владимиром Гройсманом в Стамбуле.

Вселенский Патриарх поблагодарил "украинцев за их глубокую веру и верность церкви".

"Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви. Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную церковь. Мы можем быть оптимистами относительно будущего", — сказал Варфоломей.

В свою очередь глава правительства высоко оценил ведущую роль Вселенского Патриархата и лично Варфоломея І относительно поддержки единства украинского православия.

"Мы придаем огромное значение нашему сотрудничеству. Украинцы стремятся к единой церкви, и ваша роль очень важна, — подчеркнул он. — Мы полны глубокого уважения к Вашему Святейшеству за вашу поддержку единства украинского православия".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает о единой поместной церкви в Украине, но против вмешательства государства в ее дела