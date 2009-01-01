За вступление в Евросоюз на референдуме проголосовали бы 64% украинцев — опрос

В большей степени вступление в ЕС поддерживают жители западных областей.

Если бы сейчас проводился референдум относительно вступления в Евросоюз, то за вступление в него проголосовали бы 64 процента респондентов, против — 36 процентов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования общественного мнения, которое провел Киевский международный институт социологии с 10 по 19 февраля 2017 года, сообщает УНИАН.

Выводы опроса также показали, что в большей степени вступление в ЕС поддерживают жители западных областей (там готовы проголосовать "за" 75% опрошенных), меньше всего — в восточных — 16%. В центральных областях за вступление Украины в Евросоюз готовы проголосовать 49%, на юге Украины — 37%.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Методом интервью опрошено 2040 респондентов.

В Луганской и Донецкой областях социологическое исследование по этому вопросу проводилось только на подконтрольной украинским властям территории. В нем выборка распределялась только на контролируемой части Донбасса в той пропорции, которую, по данным ЦИК, представляли избиратели Донбасса на последних парламентских выборах (октябрь 2014 года).

Напомним, вступление в НАТО поддерживают 72% украинцев.