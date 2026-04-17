Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Любые несоответствия между данными платформ, банков и деклараций автоматически станут основанием для проверки, объясняют эксперты.

Верховная Рада рассмотрит закон о так называемом налоге на OLX

В Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу принятия закона о так называемом налоге на OLX. Законопроект, который сейчас ожидает рассмотрения, является частью более широкой налоговой реформы и предусматривает фактический пересмотр базового принципа, который много лет определял поведение украинских потребителей и малого бизнеса: возможность заказывать товары из-за границы без налогообложения в пределах 150 евро. Что предлагают депутаты и почему законопроект встретил много критики — в материале Главреда.

Льгот больше не будет?

Ключевая идея законопроекта — ликвидация налоговой "льготы" для мелкого импорта. На практике это означает:

распространение НДС на все международные посылки, независимо от стоимости;

пересмотр действующего порога в 150 евро, который сейчас позволяет не платить налог;

обложение налогом полной стоимости товара вместе с доставкой.

Эта модель является достаточно жесткой, поскольку не различает крупные и мелкие покупки, сохраняет значительную роль таможни в процессе администрирования и фактически перекладывает налоговую нагрузку на конечного потребителя.

Доработанный альтернативный законопроект №15112-1, который профильный комитет рекомендовал взять за основу, предлагает изменить сам подход к налогообложению покупок из-за рубежа. Его главная идея — сделать процесс проще для покупателя и одновременно эффективнее для государства.

Сегодня система работает так: если вы заказываете товар дешевле 150 евро, налоги не платите. Если дороже — таможня может начислить НДС уже при получении посылки. Именно из-за этого часто возникают ситуации, когда покупатель не до конца понимает, сколько в итоге заплатит.

Законопроект, принятый комитетом, предлагает другую модель. Налог фактически "переносят" с таможни на момент покупки. Это означает, что НДС будет включаться в стоимость товара еще на сайте — и человек сразу увидит окончательную цену. Ключевое изменение заключается в том, что плательщиком налога становится не покупатель, а электронная платформа, через которую осуществляется покупка. Именно эта платформа будет отвечать за начисление и перечисление НДС в бюджет. Для потребителя это будет выглядеть как обычная покупка: оплатил товар — и получил его без дополнительных платежей при доставке.

Формально действующий порог в 150 евро может остаться, но фактически он утратит значение. Поскольку налог будет включаться в цену еще до ввоза товара, большинство покупок из-за границы будут облагаться налогом независимо от их стоимости. В то же время предусмотрено исключение для частных отправлений между физическими лицами — например, подарков — на сумму до 45 евро.

Еще одно важное изменение — уменьшение роли таможни в этом процессе. Если налог уже уплачен при покупке, нет необходимости повторно проверять и начислять его при пересечении границы. Это должно сократить количество задержек и упростить получение посылок.

Отдельно стоит уточнить историю с PEP (политически значимыми лицами). На этапе подготовки ко второму чтению в законопроект №15112-1 пытались добавить норму об отмене или существенном смягчении так называемого "пожизненного" статуса PEP, который не имел непосредственного отношения к законодательной инициативе. Речь шла о том, чтобы ограничить этот статус во времени (например, несколькими годами после завершения исполнения должностных обязанностей), что влияет на финансовый мониторинг и проверки со стороны банков.

Эта инициатива вызвала значительный резонанс, поскольку:

противоречила международным стандартам финансового мониторинга;

могла создать риски в отношениях с партнерами, в частности МВФ и ЕС;

не имела прямой связи с темой налогообложения посылок.

В результате эти поправки были исключены из финальной версии. С практической точки зрения это означает, что покупки из-за границы, скорее всего, подорожают — из-за включенного в цену НДС. В то же время сам процесс станет более предсказуемым: без дополнительных платежей, неожиданных доначислений и взаимодействия с таможней.

Риски не только для гражданских, но и для армии

Адвокат адвокатского объединения LESHCHENKO & PARTNERS, кандидат юридических наук Игорь Быков отмечает, что введение налогообложения доходов с цифровых платформ означает переход к значительно более прозрачной системе контроля.

"Государство фактически переходит от модели доверия к декларациям к модели двойного контроля — через данные платформ и банков. Это делает доходы граждан от сервисов вроде Airbnb, OLX или Bolt полностью видимыми для налоговой", — объясняет он.

По словам эксперта, ключевое изменение — платформы становятся налоговыми агентами.

"НДФЛ и военный сбор будут удерживаться автоматически, а "неофициальные" доходы с платформ фактически исчезают", — отмечает Быков.

В то же время он подчеркивает: прямой тотальный контроль за счетами не вводится.

"Речь идет о косвенном контроле — через сопоставление данных. Формируется цифровой след дохода, который сложно скрыть", — говорит он.

Вместе с тем эксперт предупреждает о рисках новой системы.

"Передача функций налогового агента платформам может привести к ошибкам или даже двойному налогообложению. В таком случае именно плательщик будет вынужден доказывать факт уплаты налога", — подчеркивает он.

Отдельной проблемой является подход к базе налогообложения.

"Налогооблагается весь доход, а не чистая прибыль, что может создавать непропорциональную нагрузку, например, при аренде жилья или продаже товаров", — добавляет Быков, отмечая, что растут риски проверок.

"Любые расхождения между данными платформ, банков и деклараций автоматически станут основанием для проверки. А регулярные доходы могут быть признаны предпринимательской деятельностью с соответствующими штрафами", — отмечает он.

О личности: Игорь Быков Игорь Быков — адвокат Адвокатского объединения LESHCHENKO & PARTNERS, кандидат юридических наук. Специализируется на вопросах налогового, финансового и административного права, в частности регулировании цифровой экономики, налогообложении электронной коммерции и деятельности цифровых платформ. В своей практике уделяет внимание правовому сопровождению бизнеса, вопросам налогового комплаенса и взаимодействию с контролирующими органами. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, что подтверждает сочетание практического адвокатского опыта с научно-аналитическим подходом к правовым проблемам.

Однако есть и неочевидная проблема, на которую обращают внимание профильные эксперты, а именно препятствия, которые закон рискует создать для обороноспособности страны.

"Во-первых, речь идет о посылках для военных от родственников или волонтеров из-за рубежа. В случае расширения налогообложения такие отправления могут подпадать под таможенные процедуры и дополнительные платежи, что потенциально усложнит и замедлит их доставку. Во-вторых, значительная часть критически важных мелких комплектующих — элементы для дронов, пульты управления, очки, переходники, аккумуляторы и другая электроника — сегодня закупается не государством, а волонтерами или самими военными за собственные средства. Опасения заключаются в том, что усложнение импорта может повлиять на доступность таких товаров и скорость их поставки", — объясняет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

И добавляет, что в случае принятия закона существует риск для волонтерской логистики: массовые закупки недорогих товаров (павербанки, грелки, одежда и т.д.) могут стать дороже и сложнее в администрировании.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Когда заработают новые правила

Даже в случае принятия законодательства изменения не вступят в силу сразу. По оценкам депутатов, полноценное внедрение возможно не ранее 2027 года — после технической подготовки систем и адаптации рынка.

