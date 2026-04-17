Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Анастасия Заремба
17 апреля 2026, 10:00
Любые несоответствия между данными платформ, банков и деклараций автоматически станут основанием для проверки, объясняют эксперты.
Посылки
Верховная Рада рассмотрит закон о так называемом налоге на OLX

В Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу принятия закона о так называемом налоге на OLX. Законопроект, который сейчас ожидает рассмотрения, является частью более широкой налоговой реформы и предусматривает фактический пересмотр базового принципа, который много лет определял поведение украинских потребителей и малого бизнеса: возможность заказывать товары из-за границы без налогообложения в пределах 150 евро. Что предлагают депутаты и почему законопроект встретил много критики — в материале Главреда.

Льгот больше не будет?

Ключевая идея законопроекта — ликвидация налоговой "льготы" для мелкого импорта. На практике это означает:

  • распространение НДС на все международные посылки, независимо от стоимости;
  • пересмотр действующего порога в 150 евро, который сейчас позволяет не платить налог;
  • обложение налогом полной стоимости товара вместе с доставкой.

Эта модель является достаточно жесткой, поскольку не различает крупные и мелкие покупки, сохраняет значительную роль таможни в процессе администрирования и фактически перекладывает налоговую нагрузку на конечного потребителя.

видео дня

Доработанный альтернативный законопроект №15112-1, который профильный комитет рекомендовал взять за основу, предлагает изменить сам подход к налогообложению покупок из-за рубежа. Его главная идея — сделать процесс проще для покупателя и одновременно эффективнее для государства.

Сегодня система работает так: если вы заказываете товар дешевле 150 евро, налоги не платите. Если дороже — таможня может начислить НДС уже при получении посылки. Именно из-за этого часто возникают ситуации, когда покупатель не до конца понимает, сколько в итоге заплатит.

Законопроект, принятый комитетом, предлагает другую модель. Налог фактически "переносят" с таможни на момент покупки. Это означает, что НДС будет включаться в стоимость товара еще на сайте — и человек сразу увидит окончательную цену. Ключевое изменение заключается в том, что плательщиком налога становится не покупатель, а электронная платформа, через которую осуществляется покупка. Именно эта платформа будет отвечать за начисление и перечисление НДС в бюджет. Для потребителя это будет выглядеть как обычная покупка: оплатил товар — и получил его без дополнительных платежей при доставке.

Формально действующий порог в 150 евро может остаться, но фактически он утратит значение. Поскольку налог будет включаться в цену еще до ввоза товара, большинство покупок из-за границы будут облагаться налогом независимо от их стоимости. В то же время предусмотрено исключение для частных отправлений между физическими лицами — например, подарков — на сумму до 45 евро.

Еще одно важное изменение — уменьшение роли таможни в этом процессе. Если налог уже уплачен при покупке, нет необходимости повторно проверять и начислять его при пересечении границы. Это должно сократить количество задержек и упростить получение посылок.

Отдельно стоит уточнить историю с PEP (политически значимыми лицами). На этапе подготовки ко второму чтению в законопроект №15112-1 пытались добавить норму об отмене или существенном смягчении так называемого "пожизненного" статуса PEP, который не имел непосредственного отношения к законодательной инициативе. Речь шла о том, чтобы ограничить этот статус во времени (например, несколькими годами после завершения исполнения должностных обязанностей), что влияет на финансовый мониторинг и проверки со стороны банков.

Эта инициатива вызвала значительный резонанс, поскольку:

  • противоречила международным стандартам финансового мониторинга;
  • могла создать риски в отношениях с партнерами, в частности МВФ и ЕС;
  • не имела прямой связи с темой налогообложения посылок.

В результате эти поправки были исключены из финальной версии. С практической точки зрения это означает, что покупки из-за границы, скорее всего, подорожают — из-за включенного в цену НДС. В то же время сам процесс станет более предсказуемым: без дополнительных платежей, неожиданных доначислений и взаимодействия с таможней.

Риски не только для гражданских, но и для армии

Адвокат адвокатского объединения LESHCHENKO & PARTNERS, кандидат юридических наук Игорь Быков отмечает, что введение налогообложения доходов с цифровых платформ означает переход к значительно более прозрачной системе контроля.

"Государство фактически переходит от модели доверия к декларациям к модели двойного контроля — через данные платформ и банков. Это делает доходы граждан от сервисов вроде Airbnb, OLX или Bolt полностью видимыми для налоговой", — объясняет он.

По словам эксперта, ключевое изменение — платформы становятся налоговыми агентами.

"НДФЛ и военный сбор будут удерживаться автоматически, а "неофициальные" доходы с платформ фактически исчезают", — отмечает Быков.

В то же время он подчеркивает: прямой тотальный контроль за счетами не вводится.

"Речь идет о косвенном контроле — через сопоставление данных. Формируется цифровой след дохода, который сложно скрыть", — говорит он.

Вместе с тем эксперт предупреждает о рисках новой системы.

"Передача функций налогового агента платформам может привести к ошибкам или даже двойному налогообложению. В таком случае именно плательщик будет вынужден доказывать факт уплаты налога", — подчеркивает он.

Отдельной проблемой является подход к базе налогообложения.

"Налогооблагается весь доход, а не чистая прибыль, что может создавать непропорциональную нагрузку, например, при аренде жилья или продаже товаров", — добавляет Быков, отмечая, что растут риски проверок.

"Любые расхождения между данными платформ, банков и деклараций автоматически станут основанием для проверки. А регулярные доходы могут быть признаны предпринимательской деятельностью с соответствующими штрафами", — отмечает он.

О личности: Игорь Быков

Игорь Быков — адвокат Адвокатского объединения LESHCHENKO & PARTNERS, кандидат юридических наук.

Специализируется на вопросах налогового, финансового и административного права, в частности регулировании цифровой экономики, налогообложении электронной коммерции и деятельности цифровых платформ. В своей практике уделяет внимание правовому сопровождению бизнеса, вопросам налогового комплаенса и взаимодействию с контролирующими органами.

Имеет ученую степень кандидата юридических наук, что подтверждает сочетание практического адвокатского опыта с научно-аналитическим подходом к правовым проблемам.

Однако есть и неочевидная проблема, на которую обращают внимание профильные эксперты, а именно препятствия, которые закон рискует создать для обороноспособности страны.

"Во-первых, речь идет о посылках для военных от родственников или волонтеров из-за рубежа. В случае расширения налогообложения такие отправления могут подпадать под таможенные процедуры и дополнительные платежи, что потенциально усложнит и замедлит их доставку. Во-вторых, значительная часть критически важных мелких комплектующих — элементы для дронов, пульты управления, очки, переходники, аккумуляторы и другая электроника — сегодня закупается не государством, а волонтерами или самими военными за собственные средства. Опасения заключаются в том, что усложнение импорта может повлиять на доступность таких товаров и скорость их поставки", — объясняет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

И добавляет, что в случае принятия закона существует риск для волонтерской логистики: массовые закупки недорогих товаров (павербанки, грелки, одежда и т.д.) могут стать дороже и сложнее в администрировании.

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Когда заработают новые правила

Даже в случае принятия законодательства изменения не вступят в силу сразу. По оценкам депутатов, полноценное внедрение возможно не ранее 2027 года — после технической подготовки систем и адаптации рынка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада налоги законопроект посылки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

11:46Мир
РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

11:05Война
РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

10:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Последние новости

11:46

Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

11:42

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

11:36

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

11:29

Многодетная мама похудела на 38 кг без уколов и диет: секрет удивил

11:17

Жена футболиста Месси показала шикарную фигуру

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
11:05

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

10:53

Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

10:35

Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

10:35

Орбакайте показала своего отца на редком фото

Реклама
10:33

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствияФото

10:21

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенцаФотоВидео

10:00

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

09:59

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:57

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

09:54

Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

09:46

Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей

09:31

РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповедникеФото

08:26

Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

08:25

Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по КиевуФото

07:26

"Это лицемерие": Андрусив - о заявлениях относительно членства Украины в ЕСмнение

Реклама
07:22

Тысячи людей остались без света: РФ ударила по энергетике Черниговщины

07:01

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

05:55

"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

05:37

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюансВидео

05:11

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

04:30

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные вариантыВидео

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Реклама
22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять