Шахедов может быть еще больше. Почему РФ не способна продавить украинскую ПВО

Россия способна еще вдвое нарастить производство "шахедов", но это не улучшит результативность ударов, считает Константин Криволап.

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Россия нарастила производство беспилотников, которые запускает по Украине - эксперт / Коллаж Главред

В последнее время Россия каждую ночь массированно атакует Украину беспилотниками. Под ударом "шахедов" и беспилотников неустановленного типа, которые РФ запускает на разных высотах, оказываются не только объекты инфраструктуры, но и гражданские объекты. Причем количество БПЛА, которые РФ запускает в ходе таких атак, продолжает расти и только за прошлый год, по словам президента Владимира Зеленского, выросло в десять раз.

В чем сейчас заключается тактика страны-агрессора и как противодействовать массированным атакам, в комментарии Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Сколько "шахедов" уже произвела Россия?

Первым этапом при развертывании массового производства "шахедов" на территории экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, которое стартовало в середине 2024 года - в начале 2023 года, стала разработка фюзеляжа беспилотника из композиционных материалов, которого не было в оригинальной, иранской версии Shahed-136. Решить эту проблему россиянам было необходимо в том числе и потому, что из Ирана некоторые корпуса "шахедов" доставляли поврежденными.

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По словам эксперта, почти до конца 2023 года у РФ не было понимания, как наладить серийное производство. Алабуга - это достаточно мощный индустриальный хаб, но его возможности ограничены. Поэтому россияне сначала привлекали к сборке БПЛА студентов профтехучилищ, колледжей, а затем обманом задействовали девушек из Африки для увеличения темпов производства.

Shahed-136 / Инфографика Главред

"Таким образом тогда россияне смогли выйти на выпуск 233 машин в месяц. В то время уже можно было понять, что развития этого "шахеда" не будет. Он, если и был, то на коленке, потому что это не серийный завод, там нет специалистов, которые могут системно подходить к вопросам модернизации, и тогда к этим процессам привлекли завод "Купол" в Ижевске, на котором выпускали ЗРК "Тор" и "Оса", - рассказал эксперт.

По мнению эксперта, цифра в 2072 "шахеда", которые РФ выпустила по Украине в октябре, значительно превышает то количество, которое Россия способна производить. Однако трудно сказать, включает ли это количество БПЛА, которые могли быть накоплены в предыдущие периоды.

"Было сообщение, что они с июля прошлого года по июль этого года произвели 2500 "шахедов", но мы их не видели", - добавил Криволап.

Какие дроны Россия запускает по Украине

По словам эксперта, российская армия во время атак по Украине применяет не иранские "шахеды", а их российские аналоги.

"Сейчас летают Герань-1, Герань-2 - прямые "потомки" иранского "шахеда". Гарпия-1 и, возможно, Гарпия-3, в которых по требованию министерства обороны РФ начали улучшение технических характеристик связи, видеонаблюдения, каналов связи между оператором и дроном и тому подобное. В частности, на некоторые из них поставили Старлинк, который позволяет иметь линию связи и видеоканал (если там установлена камера), который позволяет видеть то, что видит "шахед". А также этот канал можно использовать, чтобы взять управление дроном на себя и управлять им на дистанции так же, как FPV", - рассказал эксперт.

Кроме того, российское ОКБ имени Н.Ф. Гастелло начало производить так называемые Герберы, которые по контурам очень похожи на "шахеды" - на них в РФ начали цеплять линзы Люнеберга, благодаря которым БПЛА выполняют роль разведчиков и фальш-целей для украинской ПВО.

"Примерно треть из них идет ночью, но и треть - это тоже очень большое производство как для россиян. Возможно, это было накопление. Иранцы им уже БПЛА не поставляют, тем более, что "шахеды" запускают из контейнеров по пять штук в каждом. Посчитайте, сколько это должно было быть направлено контейнеров из Ирана?! Поэтому похоже на то, что это именно российское, а не иранское производство", - убежден эксперт.

Также, по его словам, Китай вряд ли производит беспилотники для РФ. Как максимум, из Китая в РФ могут поставлять комплектующие.

Об изменении тактики РФ в отношении ударов

Россияне, по мнению Константина Криволапа, сейчас пытаются всячески улучшить устойчивость "шахедов" к украинским РЭБам. Ведь сейчас 30-50% запущенных россиянами БПЛА удается "приземлить" именно с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"Сейчас "шахед" в основном начинает полет по GPS. Если сигнал "глушится" простым РЭБом, он переходит на инерционную систему. Чтобы уменьшить ее погрешности, нужно периодически сверять с GPS-координатами. Если в этот момент подключится РЭБ и заменит сигнал GPS ("спуфинг"), то дрон будет доверять этому наведению. Но если разница между показателями этих двух систем будет большой, то дрон будет доверять инерционной системе. Именно поэтому российские БПЛА и летают кругами - две задачи решаются - и не переходят на инерционную систему наведения (РЭБ не может вмешаться в эту систему), и топливо вырабатывают. Если БПЛА выскочит из-под воздействия РЭБа, то ему все равно нужно время на уточнение координат. Именно в это время "шахеды" могут оказаться в Беларуси или в России", - добавил эксперт.

"Шахеды" начали эксперименты с высотами, летая то очень низко, то очень высоко, чтобы избежать обнаружения системой ПВО. Но главная цель атак российских БПЛА - террор гражданского населения.

"У меня нет впечатления относительно снижения процента сбития БПЛА - судя по ежедневным сводкам, сбития менее 85% нет. Это супервысокая степень поражения, и из этого можно сделать вывод, что все это делается для того, чтобы нас запугать. Но никакого военного смысла это не имеет. Даже с точки зрения истощения запасов ПВО, потому что это больше истощение ребят в мобильных огневых группах и на радиолокационных станциях", - говорит Криволап.

Чем опасны"шахеды" с термобарической боевой частью

Россияне, считает Криволап, давно поняли, что при максимальной дальности действия в 2500 км "шахеды" неэффективны, поэтому, чтобы адаптировать их к украинским реалиям, уменьшили топливный бак, увеличили боевую часть. В результате в некоторых "шахедах" появилась боевая часть массой 80 кг, а полгода назад впервые появились сообщения о применении термобарического заряда.

"Термобарическая боевая часть состоит из двух частей и трех взрывателей. Одна из них - это взрывная аэрозольная смесь различных газов, жидкостей и так далее, а вторая - поджигатель. Идея в том, что первый взрыватель разбивает капсулу с аэрозольной смесью, которая немного тяжелее воздуха и распространяется по всем помещениям. Затем, когда она распространилась, срабатывают второй или третий взрыватели на капсуле с поджигателем. Когда происходит подрыв аэрозольной смеси, то в центре этого подрыва создается вакуум. Поэтому разрушительный эффект от таких боеприпасов очень значительный - фугас такого сделать не может, как эта термобарическая бомба. Основное поражение наносит именно ударная волна, которая и вызывает разрушения. И с ней правило двух стен не спасет", - отметил эксперт.

И добавляет, что для противодействия таким боезарядам нужно пересматривать систему защиты, чтобы перехватывать их значительно раньше, не давая им возможности залетать в города.

Насколько Россия способна увеличить производство БПЛА

Судя по статистике, то, по мнению Константина Криволапа, увеличение использования беспилотников в десять раз - это вполне объективная цифра.

По его словам, все диктаторские режимы отличаются от демократических тем, что они имеют проблемы с развитием, но не с серийным производством.

Россия способна вдвое нарастить производство "шахедов", но это не улучшит результативность ударов - эксперт / КГВА

"Мы разрабатываем замечательные конструкции, но не умеем делать "серию". Если взять все достижения и разработки Советского Союза, то все это - то, что где-то, когда-то у кого-то украли.

Пять шахедов - это один контейнер, и я довольно плохо представляю себе эту логистику, которая уже должна работать на самых напряженных параметрах. Если они увеличат производство еще в два раза, то можно это посчитать, но я не вижу в этом большого смысла. Потому что сейчас поражение "шахедов" силами ПВО - 95%, если увеличить производство, то в среднем будет 93%... Увеличение объемов для РФ может стать проблемой, ведь если принять во внимание соотношение "цена-качество", то от увеличения затрат на БПЛА эффективность в два раза не вырастет", - отметил Криволап.

По словам специалиста, сейчас россияне запускают ударные БПЛА из мест, где надеются, что смогут быстро приехать, запустить и так же быстро убежать. Но украинские технологии тоже не стоят на месте.

"Не будет такого, что количество с одной стороны будет увеличиваться. И средства обнаружения, и средства поражения будут меняться, и это будет нелинейно. То есть не будет так, что у РФ будет вдвое больше "шахедов", а у Украины будет в 2 раза больше пулеметов для мобильных групп и установок РЭБ. Будут и новые средства поражения и обнаружения, и автоматическая отработка по целям в том числе. Если, например, у нас баллистических ракет станет в 10 раз больше, то что-то будет и с заводами, и с логистическим цепочками...", - резюмировал эксперт.

Кто такой Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

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