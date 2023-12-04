Астрологический прогноз на 2024 год: что ждет Украину и когда закончится война

Звезды говорят, что в 2024 году в Украине будут происходить болезненные изменения, а весной может закончиться горячая фаза войны.

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Астролог Людмила Халанская составила прогноз для Украины на 2024 год и рассказала, когда Крым и Донбасс могут вернуться под контроль Киева / Главред

Прежде всего следует отметить, что ожидать благоприятный для Украины прогноз в ближайшие несколько лет нет оснований.

Впрочем, в 2024 и 2028 годах, по крайней мере, есть положительные тенденции, которых, например, совсем не было в 2023 году. Поэтому, по сравнению с 2023-м, следующий год будет для нас удачным. Но главные, определяющие показатели 2024 года все еще сложны. Перечислю их.

Первый и самый влиятельный аспект, продолжающий действовать в гороскопе Украины с 2023 года – соединение транзитного Плутона с Сатурном нашей страны. Именно он в 2023-м начал менять законы государственного управления, систему контроля в государстве, а также правила и регламенты в различных сферах, которые контролирует правительство. В 2024 году этот аспект активно продолжит влиять на жизнь Украины.

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Изменения эти будут болезненными, ибо Плутон иначе не действует. Они будут касаться и самого нашего государства как такового: его границ, территорий, административных единиц, власти. Это глобальные преобразования государства, вызванные внешними факторами (Плутон).

На фоне этого главного показателя нашего гороскопа в 2024 году будет действовать еще один дополнительный, который также указывает на коренные изменения в нашей политике: Прозерпина в сочетании с Зенитом и Плутоном гороскопа Украины.

Это аспект переосмысления, переоценки нашей общей системы ценностей и формирования принципиально новых целей и направлений развития.

Этот процесс продлится не один год и в результате полностью изменит наше мировоззрение и понимание того, к чему мы стремимся.

Еще один показатель гороскопа Украины – Уран, который будет идти 4-м домом карты Независимости, к тому же усиленный Юпитером, – подтверждает немало нового, даже неожиданного, что будет касаться наших внутренних дел. Многое будет меняться в нашем общем доме – Украине.

Это, так сказать, глобальные, директивные тенденции 2024 года.

На фоне этих показателей будут действовать более короткие.

И первые же из них окажутся положительными. Они ждут нас уже в конце зимы, в феврале, и принесут нам хорошие новости, которые дадут надежду на долгожданное облегчение.

Март и апрель выглядят не такими приятными, особенно для нас с вами, для народа.

Но уже в конце апреля – в мае (особенно в мае!) в гороскопе Украины будет действовать сразу несколько сильных гармоничных показателей, которые касаются существенных изменений в политике, власти и системе управления и указывают на наши результативные действия в правильном направлении.

Май станет самым успешным для Украины периодом в 2024 году.

Лето ожидается разным, не во всем благоприятным. Но тенденция к продолжению позитивных изменений в политике сохранится. Хотя будут и довольно неприятные моменты, особенно в августе, впрочем, уже далеко не такие страшные, как в 2022-2023 годах.

Определить детали здесь трудно, ведь эти события будут спровоцированы Ураном, а он всегда непредсказуем.

Уран продолжит подбрасывать свои неприятные сюрпризы и осенью. И все же остальные показатели осени будут вполне положительными и будут составлять большинство. Поэтому мы снова сможем активно действовать и достигать целей.

Новый 2025 год встретим в приподнятом настроении, с хорошими новостями.

Таким образом, в конкретных текущих событиях 2024 год будет существенно лучше двух предыдущих лет. А его главные долгосрочные тенденции указывают на коренные изменения, которые в следующем году только начнутся для Украины и будут продолжаться еще много лет.

Из личных ожиданий от астрологической ситуации для Украины на следующий год: горячая фаза войны вполне может завершиться в 2024 году, вероятнее всего – весной. Но будет ли это "заморозка" или другая приостановка полномасштабной войны – покажет время, астрология лишь указывает на высокую вероятность этого.

Впрочем, враг еще никуда не исчезнет, а наши внутренние проблемы и подавно.

И если враг все же относительно скоро перестанет нас беспокоить (как неоднократно писала, в 2025 году на россии начнутся резкие драматические события, которые приведут к смене режима и самой империи), то наши внутренние проблемы никуда не денутся. Нам придется заниматься их решением много лет.

Что касается выборов, то они вполне укладываются в показатели следующего года. Выборы или другие существенные изменения в политике весьма вероятны. И если они состоятся в мае или осенью, ближе к ноябрю, то будут удачными. Как, кстати, и любые реформы, совершенствования и изменения в законодательстве и системе управления. Это именно тот год, когда все это стоит делать.

Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская – известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Также Людмила Халанская является астрологом-консультантом, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

Отдельно добавлю несколько слов о дальнейшей судьбе ныне оккупированных россией украинских территорий.

Крым впоследствии, в 30-х годах, не будет ни украинским, ни российским. Российским он перестанет быть не раньше 2025 года. Поэтому военным путем мы его не отвоюем. И это было понятно из астрологии еще до начала полномасштабного вторжения.

Остальные оккупированные территории вернутся в Украину, но только после радикальных изменений в России, которые начнутся в 2025 году. То есть также не военным путем.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

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