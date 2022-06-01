Астрологический прогноз на июнь-2022: чего опасаться и каким делам посвятить месяц

Астролог Влад Росс составил прогноз на июнь-2022 и рассказал, чего ждать после окончания ретроградности Меркурия

Июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины.

Однако война в Украине в этом месяце точно не закончится. Более того, будут периоды, когда вероятны интенсивные ракетные обстрелы и ожесточенные бои. Впрочем, захват новых украинских территорией Россией не предвидится.

Но обо всем по порядку.

Конец ретроградности Меркурия. Главное астрологическое событие июня – выход Меркурия из ретроградности. Именно "попятное" движение этой планеты до того обрушило стоимость многих ценных бумаг, многие валюты, цены. Теперь ситуация будет выравниваться.

После разворота в самом начале июня Меркурий некоторое время будет статичен и только 3 июня начнет свое прямое движение. После этой даты многие дела пойдут лучше и легче.

До 5-6 июня лучше не подписывать никаких документов, договоров, не заключать важных сделок. В первые дни июня многие дела будут тормозиться и откладываться. Это нужно учитывать, выстраивая свои планы на месяц, особенно организовывая поездки – дорога в эти дни будет складываться не очень легко. Дальше, когда движение планеты будет прямым, поездки будут складываться куда благоприятнее.

Меркурий в обители. Еще один хороший момент – 13 июня Меркурий перейдет в свою обитель, то есть в знак Близнецы, и будет находиться там до 5 июля.

С 13 июня сложится прекрасное время для путешествий. Кроме того, повысится интеллектуальная активность, а мыслительные процессы будут протекать быстрее. Люди в это время будут больше общаться, знакомиться, обмениваться новостями. В период, когда Меркурий в Близнецах, лучше будут удаваться встречи, поездки, а новости будут распространяться гораздо быстрее. В это время можно даже начинать вести переговоры. При Меркурии в Близнецах складывается самое лучшее время для сдачи экзаменов.

Но следует помнить, что при Меркурии в Близнецах информация будет не только быстро схватываться, но и быстро выветриваться. Поэтому после 13 июля глубины человеческого понимания может не хватать.

Кроме того, любую информацию, которая будет приходить в это время, лучше проверять. Поскольку Близнецы – это не очень серьезный знак зодиака, потому легко будет принять желаемое за действительное либо пропустить важные детали, особенно если услышите информацию не из первых рук.

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Ретроградность Сатурна. 5 июня Сатурн станет ретроградным. С этой даты начнут тормозиться все дела, движение к цели замедлится. Но, помимо прочего, замедлятся и войны, тем более, торможение Сатурна произойдет в знаке Водолея, что точно указывает на снижение интенсивности военных действий. Причем это произойдет, несмотря на то, что Марс в Овне. Зато положение Марса, планеты огня и войны, обусловит продолжение войны. Иными словами, никакая война в июне не завершится, ситуация будет и дальше нагнетаться.

Помимо этого, будет множество пожароопасных ситуаций. Плюс июнь обещает быть весьма жарким месяцем. Может быть много пожаров, взрывоопасных ситуаций, много огня. И все это может даже не касаться войны.

Полнолуние. Полнолуние произойдет 14 июня в 14:51. Оно будет знаковым – будет окрашивать вторую половину месяца стрельцовскими нотами, поскольку произойдет в знаке Стрельца. Оно будет поднимать вопросы, связанные с обучением, информацией, общением. Будут хорошо удаваться дальние поездки.

Соблазны Нептуна. Также в этом месяце будет не очень гармоничный напряженный аспект Нептуна, который может давать непредсказуемую информацию. Нептун обычно все размазывает и запутывает, потому нужно быть очень осторожными с любой информацией. Во второй половине месяца будет намного сложнее находить понимание и получать верные сведения. Будет сохраняться риск попасться на удочку соблазна.

Впрочем, после 13 июня появится возможность освободиться от ограничений, навязчивых мыслей и информационного мусора.

Влад Росс / Главред

Новолуние. Новолуние предварило начало июня – оно произошло 30 мая в Близнецах. Потому последние два дня мая и первые дни июня – время, благоприятное для построения новых планов, продумывания новых проектов, поездок с целью обучения, посещения тренингов и семинаров. 1-2 июня благоприятно составлять новые программы обучения, особенно если вы давно что-то наметили и хотите вернуться, чтобы переработать старый материал – на ретроградности Меркурия прекрасно начинать повторное обучение.

Деловая активность

В июне планета Марс, связанная с деловой активностью, будет очень сильна и мощна. Предприимчивость в этом месяце будет вознаграждена. Да и предпринимательская жилка у многих сработает на славу. Не стоит упускать момент тем, кто хочет вложиться, инвестировать во что-то деньги или ресурсы. Это будет лучшее время, чтобы вкладываться в альткоины или биткоины, поскольку на этом этапе они могут достигнуть дна.

Расположение Марса в Овне будет создавать возможности для очень быстрых решений и супер-хорошего старта.

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В этом месяце активность и азарт будут зашкаливать. Многие будут стремиться продемонстрировать свои силы и навыки, принять участие в конкурентной борьбе, взяться за совершенно новое дело, начать что-либо. Потому, к слову, и экономика начнет процветать, будет задан некий новый импульс.

Гармоничный транзит Марса и Сатурна вблизи 28 июня прибавит серьезности. Но это время не порадует тех, кто любит, когда дела идут четко по плану.

Подписывать важные документы можно 27-29 июня.

Деньги

Планета Венера, отвечающая за финансы и ресурсы, в июне 2022-го будет идти по сильному знаку Тельца, создавая почву для накоплений и разумных расходов.

Это время будет прекрасным для Украины, поскольку в нее потечет много денег. Из-за рубежа будут поступать большие суммы, будет множество инвестиций.

Однако брать или давать в долг не стоит вблизи напряженных аспектов Венеры – 11-13 и 18-20 июня. Более удачный период для финансовых рисков будет после 21 июня.

Любовь

В плане любви и отношений в этом месяце космическая погода дает возможность более серьезно отнестись к новым встречам, знакомствам и отношениям, потому что Венера будет очень прочно стоять в знаке Тельца.

В июне, если уж вам пообещают выйти за вас замуж, значит, так и случится. Это одна из самых хороших возможностей создать крепкую гармоничную семью. В июне стоит вступать в брак.

Однако в первой половине месяца Венера будет не слишком гармонична, потому отношения, скорее всего, будут запутанными. А новые знакомства могут даже разочаровать. В этот период может усилиться тяга к удовольствиям, но все потребности будет трудно удовлетворить. Стоит быть осторожнее с желаниями и по возможности не перегибать палку.

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Вблизи напряженных транзитов в начале месяца лучше не выяснять отношения и не пытаться завести новые знакомства.

С другой стороны, особенно между 9-13 июня, велика вероятность быстрых и неожиданных встреч. Также предвидятся серьезные разговоры, могут быть удачные хорошие взаимосвязи.

17-19 июня будет напряженный транзит Венеры и Сатурна, который может принести охлаждение чувств, разочарование, сложности во взаимоотношениях с партнером. Это, к слову, не очень хороший период для деловых и коммерческих договоренностей.

20-21 июня – очень сексуальные дни. Венера будет делать прекрасный аспект к Плутону, потому эти даты отлично подойдут для первой сексуальной ночи, зачатия детей. В это время может ощутимо усилиться притяжение полов друг к другу. В эти дни энергия Венеры будет способствовать завязыванию новых отношений и налаживаю настоящих неподдельных связей. Так что это будет довольно яркий период.

После 23 июня Венера перейдет в знак Близнецы, потому во второй половине месяца все серьезность может сойти на нет. Появится легкость и непринужденность. Новые знакомства будут завязываться куда проще и быстрее.

Поездки и путешествия

1-5 июня категорически не стоит отправляться в поездки и путешествия, поскольку Меркурий будет статичным. Лучше в это время снизить скорость, да и активность в целом.

Планировать поездки лучше уже на то время, когда Меркурий перейдет в Близнецы, после 13 июня. После этой даты будет наиболее благоприятное время.

Поездки благоприятны:

к морю и другим водоемам – 13-14 и 15-20 июня;

в горы – 16 июня;

близкие путешествия, например, в деревню, на дачу и т.д. – 21-22, 26-27 июня;

поездки с целью посещения аттракционов, концертов, выставок, спектаклей – 13-15 и 23-25 июня;

на тренинги и семинары – 18, 26-27 июня;

деловые поездки – 6-8 и 16 июня.

Самые неблагоприятные дни для поездок – 1-5, 11-12, 28-29 июня.

Опасности июня-2022

Июнь будет не особо богатым на напряженные транзиты, что, безусловно, хорошо. Потому месяц обещает быть довольно спокойным, несмотря на военные действия. А они постепенно будут переходить в статическую фазу. Территорий уже никто у нас отбирать не будет, но будут усиленные ракетные обстрелы, лишь бы они не превратились в ковровые бомбардировки...

Самый опасный период, когда будут происходить более ожесточенные бои – вблизи полнолуния, то есть 13-16 июня. В эти даты могут серьезно усилиться и ракетные обстрелы. Также жесткая ситуация возможна в конце месяца – 27-29 июня. Так что, скорее всего, ракетами Россия поздравит нас с Днем Конституции – Путин же любит символизм. Например, на Пасху Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли люди, в том числе младенец, то есть Путину понадобилось принести в жертву ребенка.

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Нужно отдельно отметить напряженные транзиты Венеры 12 и 19 июня: вблизи этих чисел будет сложнее контролировать свою тягу к излишествам. Потому в эти дни можно набрать лишний вес. Даты неблагоприятны для диеты. Возможно напряжение, разочарование и непредвиденные расходы. Вблизи 12 и 19 июня лучше вообще не совершать покупок и важных финансовых сделок.

Меркурий в первые пять дней месяца будет статичным. Потому все важные переговоры в это время отмените.

В середине месяца, когда будет полнолуние, нужно будет внимательно относиться к любой полученной информации. Например, если Россия будет настаивать на "мире, дружбе, жвачке", это будет значить, что точно никакого мира не будет, и никакой дружбы или адекватных переговоров она не сможет обеспечить, а, значит, на это не нужно соглашаться. Возможны обманы и самообманы, а также "разводы" на деньги. Потому в середине месяца следует с особой осторожностью относиться к предложениям, сулящим быстрое обогащение.

Марс будет идти по знаку Овна. Это вызовет желание показать свою силу, идти напролом к своим целям, проявлять вспыльчивость, импульсивность. И война, война, еще раз война, которая в июне точно не закончится.

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В июне 2022 года рекомендуется: начинать новые проекты – их удастся быстро выполнить и завершить; участвовать в конкурсах и соревнованиях; делать решительные шаги; контролировать свои желания; перепроверять важную информацию; отправляться в поездки, особенно во второй половине месяца; заниматься интеллектуальными видами деятельности; писать книги.

В июне не рекомендуется, особенно в критические даты, обусловленные положением Венеры: решать важные финансовые вопросы; рисковать в середине месяца деньгами; налегать на сладости и потакать своим слабостям; садиться на диету; искать новые знакомства; выяснять отношения, затевать ссоры и споры, иначе этот конфликт может затянуться надолго.

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