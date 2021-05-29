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Что лучше Visa или Mastercard в Европе и в Украине: отличия и выгоды

Василий Невмержицкий

советник председателя правления Кредитвест банка

29 мая 2021, 06:30

Какая платежная система лучше Visa или Mastercard, что лучше выбрать для поездок в Европу и какую карту оформить для покупок в интернете.

Что лучше Visa или Mastercard в Европе и в Украине отличия и выгоды
Что лучше Visa или Mastercard в Европе и в Украине: отличия и выгоды / ideologs.com

Существует всего одно, действительно значимое различие между картами Visa и Mastercard – расчетная валюта. Visa использует для своих проводок только доллар, Mastercard проводит расчеты в долларах и евро.

В случае использования в Украине это отличие не имеет никакого значения. Выгоды и потенциальные потери могут возникать при расчетах картой в иностранной валюте.

Если украинец отправится путешествовать по Европе, при расчетах с его гривневой карты будет сниматься эквивалентная сумма в евро. Но в случае с Mastercard это потребует одной конвертационной операции, а в случае с Visa – двух. Теоретически это может приводить к небольшим потерям за счет курсовых колебаний. Но на практике речь может идти о символических цифрах.

Читайте такжеЗеленский продлил санкции против российских банков в УкраинеVisa устанавливает курсы обмена каждый день, за исключением 25 декабря и 1 января, но фактически конвертация происходит в день проведения транзакции, который может отличаться от даты покупки. Например, если транзакция была инициирована в нерабочий день. Двойная конвертация также может приводить к дополнительным комиссиям. Но это уже зависит не от платежных систем, а от банков, принимающих участие в транзакции.

С этой точки зрения для путешествий по Европе более предпочтительными выглядят карты Mastercard. Но я бы уточнил – это действительно актуально, когда речь идет о регулярных и частых тратах.

Оформлять в банке дополнительную карту ради двухнедельного отпуска раз в год вряд ли будет экономически целесообразно. Скорее всего затраты на оформление окажутся выше потенциальной экономии.

При этом указанные особенности полностью теряют смысл за пределами европейского континента.

При использовании карты внутри Украины разницы между двумя системами нет.

Конечно, в каждом конкретном уникальном случае различия можно отыскать. К примеру, может отличаться содержимое пакета дополнительных услуг для держателей премиум карт. Но в целом, поскольку две американские компании являются прямыми конкурентами, базовые условия у обеих МПС (международных платежных систем) идентичны. Нет никакой разницы ни в системах безопасности, хотя они и называются по-разному, неотличимы комиссионные.

Читайте такжеОтчитаться за 150 грн: банки начали блокировать перевод с карты на картуЕсли искать отличия, можно обратить внимание на лимиты бесконтактных платежей без обязательного ввода ПИН-кода. У Mastercard он составляет 500 грн. Visa в апреле прошлого года повысила его с 1000 до 1500 грн. Но в зависимости от точки зрения это как преимущество, так и недостаток. Если говорить об удобстве пользователя, предпочтительнее больший лимит. Но с точки зрения безопасности все наоборот.

Для классического использования внутри Украины определить "лучшую" платежную систему просто невозможно.

Василий Невмержицкий, советник председателя правления Кредитвест банка, специально для Главреда

Mastercard Visa Василий Невмержицкий
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