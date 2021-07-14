Эпидемия Дельты в Украине может быть хуже, чем в России - эпидемиолог Андрей Александрин

Вирус Дельта в Украине может разбушеваться уже в июле / Reuters

Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине уже в ближайшее время может стремительно вырасти количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта".

В интервью Главреду руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, когда ждать пика эпидемии нового штамма и кто в группе риска, будет ли в Украине новый локдаун осенью, закроют ли общественный транспорт и отправят ли детей снова на дистанционное обучение, а также стоит ли делать третью дозу Pfizer и верить ли заявлениям о полугодовом сроке действия вакцинации.

- Ряд специалистов утверждает, что увеличение заболеваемости штаммом Дельта в Украине может произойти уже к концу лета, некоторые прогнозируют его уже в июле. Какие факторы, по-вашему, могут на это повлиять?

- Фактор один – международный индекс контагиозности (заразности). У Дельты он минимум в четыре-пять раз больше, чем уханьский штамм. То есть, если у уханьского штамма один заразный пациент инфицировал примерно 2-3 человека, то больной Дельта-штаммом инфицирует уже минимум 9-10 человек. И в этом и есть его главный риск.

- Бытует мнение, что ускорить процесс заражения в Украине может нынешний период отпусков. Насколько это может сказаться?

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- Мы должны понимать, что у Украины самая большая протяженность границы с Российской Федерацией, где практически ежедневно устанавливаются новые рекорды по заболеваемости, госпитализации и смертности. Потому тут не нужно быть вундеркиндом, чтобы понять, что этот штамм скоро к нам придет. И так как основной эпидемиологически важный путь передачи – воздушный (а не капельный, как ранее утверждалось), это говорит о том, что для нашей страны, где нету механической вентиляции, очень опасно находится в замкнутом пространстве, потому что нету никакого воздухообмена – нету поступления чистого обогащенного кислорода, нет вытяжки.

- Вы упомянули Россию. Может ли в Украине повториться та же ситуация, что сейчас наблюдается там?

- Я думаю, что может быть даже хуже. Потому что у нас государственная система безответственно подходит к вакцинопрофилактике групп риска. Если люди 60+ вакцинированы чуть более 18%, то, конечно, в ближайшее время мы будем видеть, что большая часть смертей и большая часть госпитализаций будет как раз из групп риска.

- То есть основные группы риска у Дельты – это пожилые люди?

- Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и так далее. И очень хорошо сравнить ход событий с тем, что сейчас наблюдается в Российской Федерации и Великобритании, где также очень высокий рост заболеваемости. Так как в первую очередь государство вакцинировало группы риска, то на склоне высокой заболеваемости отмечается резкое снижение госпитализированных и смертей. Вот вам и уровень ответственности государственной системы, когда вакцинированы группы риска, а те молодые люди и дети, которое не представляет особой угрозы, не дают больших осложнений.

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Андрей Александрин / Скриншот

​- Получается, что утверждение о том, что Дельтой чаще заражаются подростки – правдивое?

- Да. Действительно подростки заражаются, ковид молодеет и новые случаи появляются среди детского населения (включая тяжелые формы), но пока это не носит тот массовый характер, как в группах риска. И так как в Европе группы риска вакцинированы, соответственно, потому там сегодня и не замечен высокий рост госпитализаций и смертности при том, что уровень заболеваемости там высокий.

- Нужно ли в таком случае в Украине, как и в прошлом учебном году, перевести школьников и студентов на дистанционное обучение? Поможет ли это снизить распространение?

- Их нужно переводить не на дистанционку, а следить за микроклиматом в закрытых помещениях. Есть интересная гарвардская методика по определению уровня углекислого газа в замкнутых помещениях, с помощью которой можно четко спрогнозировать, какой уровень распространения воздушно-капельных инфекций в закрытых помещениях. Следить нужно за тремя показателями: уровень углекислого газа, температура воздуха и влажность. Чтобы не допускать распространения инфекций, нужно использовать естественную вентиляцию (если нет денег на создание механической) и параллельно монтировать качественную механическую. Ведь мы живем в мире микроорганизмов, а не они в нашем, а потому нам придется научиться с ними сосуществовать. К сожалению, за полтора года Украина системно вообще ничего не сделала для того, чтобы сделать этот шаг навстречу и научиться минимизировать риски. Единственный шанс для украинцев уберечься - это массовая вакцинопрофилактика, которая пока не особо удачна.

- Много ли вам известно учреждений, где сегодня контролируется вопрос вентиляции?

- В Украине такой культуры практически нет. Более того, на законодательном уровне этот вопрос не регулируется. Хотя с 1 января в Украине начал действовать санитарный регламент, касающийся определенных требований к детским садам и школам. В нем, в принципе, написаны правильные вещи - например, уровень влажности воздуха в помещении должен быть минимум 40-60%, а температура - от 18 до 21 градусов Цельсия. Кроме того, было выдано постановление кабинета министров об усилении контроля по выполнению этих требований. То есть государство выдало бумажку, но не дало никакого дополнительного финансирования школам и садикам и сразу же усилило контроль, чем Фактически создается коррупционные риски и заново создается та же система взяток, в которой мы жили ранее. Но роль государства - это не только выдать бумажку, но и дать готовый инструмент, которым бы могли пользоваться люди. А для этого нужно пригласить специалистов, которые в этом разбираются, сделать подробный стратегический план по внедрению инфекционной безопасности в садах и школах, просчитать и закупить необходимое количество оборудования и только потом установить его в школы, обучив при этом детей и родителей, тем самым склонив родителей правильному использования. Иными словами, это сложная системная работа, которой нужно заниматься. Но в нашей стране этого не происходит. Потому, как в своё время ругали санэпидслужбу (хоть и было за что), так сейчас мы снова возвращаемся к созданию новой вертикали - Центру по контролю заболеваний - и даём ей те же функции, которые были у СЭС. Они теперь тоже будут ходить, проверять, но никто не думает ни о социально-критических объектах, садах и школах, ни о транспорте. Потому ситуация, с которой мы столкнёмся в скором времени, опять будет катастрофической, после чего нам в очередной раз нынешний министр здравоохранения рассказывать о том, что во время пандемии мы потеряли 900 медицинских сотрудников, наших ангелов-хранителей. Но это - преступные заявления, за которые чиновники должны сидеть в тюрьме и отвечать перед народом, поскольку Украина занимает первое место в Европе по профзаболеваниям от COVID-19, и это четкий показатель того, что государство вообще не ценит человеческие жизни.

- В чем отличие Дельты от предыдущих штаммов? Отличаются ли его симптомы, течение болезни и лечение?

- Как я уже сказал, самое главное отличие - в заразности. Дельта распространяется гораздо проще и легче и для того, чтобы заразиться, нужно гораздо меньше вируса, чем уханьского. По поводу симптоматики и протекания болезни, то они сильно не изменились. Раньше, при уханьском штамме, говорили о добавлении кишечных симптомов к стандартным - это же наблюдается и сейчас. Хотя уровень тяжелых больных сейчас значительно меньше, нежели это было пару месяцев назад.

- Может ли показатель госпитализаций увеличиться в ближайшее время? Как скоро это может произойти?

- На сегодняшний день это невозможно прогнозировать, потому что, во-первых, люди поехали отдыхать. Все будет зависеть от того, как часто люди будут находиться в замкнутых пространствах. В любом случае, можно предположить, что рост заболеваемости пойдёт с городов-миллионников, где плотность населения значительно выше, чем в сельской местности. Скорее всего, к нам Дельта придёт как с РФ, так и из Европы, потому что мы не замечаем проблему и на сегодняшний день в Украине значительно снизилось количество тестируемых. Более того, не проводится система эпиднадзора, которая позволяет определить, какие именно штаммы коронавируса циркулируют на территории Украины. Дельта у нас, наверное, уже есть, но мы ее просто не выявляем.

- Как же тогда Минздрав заявлял именно о выявлении Дельты, если штаммы не выявляются?

- Исключительно благодаря инициативе института микробиологии НАН Украины, где есть секвенатор - лабораторное оборудование, которое позволяет вычислять мутации штаммов, которые циркулируют - они это сделали за свои деньги. Но Кабмин никакого финансирования на это не выделял.

- Вы ранее сказали, что Дельта может попасть к нам из России и ЕС. Поскольку миграция между странами всегда способствует распространению инфекций, как вы считаете, стоило ли Украине разрешать поездки в те страны, где Дельта активна?

- Конечно, нужно было установить жесткий контроль всех въезжающих - тестировать их либо, как минимум, чтобы они проходили карантин. Но, как показала полуторалетняя практика, у нас все эти мероприятия не выполняются или делаются только для хайпа и пиара. Как я уже говорил, Украина показала свою некомпетентность по внедрению программы инфекционной безопасности. И единственная возможность, благодаря которой мы можем спасти значительную часть населения - это массовая вакцинация.

Вирус Дельты может попать в Украину из России и ЕС / Фото Reuters

- Говоря о вакцинах, ряд стран ЕС, в частности, Франция, выступает против регистрации российской вакцины, Россия же, например, не хочет регистрировать американскую. С чем могут быть связаны эти вакцинные войны?

- Это исключительно политические и фармацевтические войны за рынки сбыта вакцин. На самом деле вопрос легко разрешается - только те вакцины, которые рекомендованы для экстренного использования со стороны ВОЗ могут быть использованы для населения. Слава богу, что все вакцины, которые используются - Pfizer, AstraZeneca и ее индийский и южнокорейский аналоги, китайский CoronaVac, Johnson&Johnson - все рекомендованы ВОЗ. Тут, кстати, тоже присутствует политический подтекст, так как ряд европейских стран отказываются признавать вакцинацию тем же CoronaVac или индийской AstraZeneca. И в этом случае страдает авторитет ВОЗ, потому что ее члены, которые платят за участие в ней, игнорируют ее же рекомендации. Российскую вакцину ВОЗ не одобрила и раз Франция ее не регистрирует, то правильно делает.

- А что насчёт украинской вакцины? Если таковая появится, будет ли она востребована?

- Если она пройдёт все этапы контроля, эффективности и будет утверждена со стороны ВОЗ, то вполне. Но я очень сомневаюсь в потенциале наших лабораторных сотрудников ввиду отсутствия нормальной материальной базы. Кроме того, у нас крайне популистский политикум, который много обещает, но когда доходит до дела, не выделяет финансирования. Потому я не особо верю в реализацию данного проекта.

Читайте такжеВ Украине начали прививать вакциной Pfizer всех желающих: как её можно получить- Из тех вакцин, которые применяются в Украине, можете ли выделить те, которые более эффективны в сравнении с другими?

- Все вакцины, которые зарегистрированы в Украине, являются эффективными и безопасными. Если говорить о плюсах и минусах, то их можно найти в каждой из вакцин. Поэтому если вам предлагают вакцинироваться, идите вакцинироваться той, которая есть в наличии. Остальных предпосылок я бы не выделял - что американская лучше китайской или индийская AstraZeneca хуже итальянской - они все примерно на одинаковом уровне. И самая главная "фишечка" всех вакцин в том, что они минимизируют госпитализацию тяжелых форм и на 99% - летальность от COVID-19.

- В случае с Дельтой, есть ли у вакцинации запас? По-разному ли может реагировать организм человека, который, к примеру, привился летом и весной? У кого тогда меньше шансов заболеть?

- После вакцинации первой дозой нужно 24 дня для того, чтобы выработался определенный титр антител - тогда считается, что у человека меньше шансов заболеть. Но ни одна вакцина не обеспечивает полную защиту от заболевания. То есть вакцинированный человек может заболеть, но этот процент ничтожно мал - по данным CDC (Центра по контролю заболеваний США), вакцинированные болеют лишь в 0,01%. Это очень низкий процент.

- Пфайзер заявил о возможности введения третьей вакцины для противодействия Дельте. Сработает ли вакцинация как защита в Украине, если украинцы не успеют ее сделать, например, если не будет достаточно вакцины и сделают только две?

- На сегодняшний день никаких данных, доказывающих то, что это [третья доза вакцины] необходима, нет - пока все исследования говорят о том, что бессмысленно вводить третью дозу. Поэтому это просто фарм-ход - Пфайзер, как и любая коммерческая организация, пытается продать еще больше своей продукции.

- Соответственно, заявления о том, что вакцинация действует всего полгода - тоже фарм-ход?

- Да, это тоже. Очень мало времени прошло, этот вопрос еще изучается - как мы с вами помним, первой страной, которая начала массовую вакцинацию еще в декабре 2020 года, была Великобритания. Потому пока нам нужно больше терпения и скоро мы увидим репрезентативные исследования, которые позволят развеять все эти мифы.

Необходимость в третьей дозе вакцины Pfizer - это фарм-ход производителя,

считает эпидемиолог Андрей Александрин / Reuters

- А как вы считаете, нужно ли смешивать вакцины?

- В Украине в экспертной группе Минздрава этот вопрос уже обсуждается и вроде как скоро должны вносить изменения в нормативную документацию. Но пока смешивание разных вакцин, например, содержащей РНК (Пфайзер, Модерна) с векторными (AstraZeneca), не предусмотрено. Потому, чтобы получить вторую дозу той же вакциной, которая была введена при первой дозе, нужно обращаться к своему семейному врачу или по месту вакцинации, и вам должны будут обеспечить вакцинацию второй дозой согласно графику.

- Минздрав недавно сообщил, что две дозы вакцины в Украине получили чуть больше 1 миллиона человек. В масштабах страны – это мизер. Стоит ли, в связи с этим, ожидать, по меньшей мере, тех же цифр заболеваемости, что были в Украине прошлой зимой и весной?

- Я также считаю, что это никак не повлияет на создание коллективного иммунитета. Для того, чтобы он выработался, нам нужно вакцинировать минимум 60-70% населения. Цифра в 1 миллион вакцинированных - ничтожна и не влияет на общую ситуацию.

- Вы недавно опровергали мнение о том, что у трети украинцев уже есть иммунитет. Как, по вашему мнению, реально обстоит ситуация?

- Не знаю, потому что у нас нету системы эпиднадзора и никто данные откровенно не показывает. Судя по своему окружению, большая часть переболела коронавирусом, и большая часть уже прошла полную вакцинацию. Были данные, которые показывала одна из сети лабораторий Украины, согласно которым ещё в январе- феврале практически 50% людей, которые сдавали анализы, имели титр антител, который указывал на то, что они переболели коронавирусом. Сейчас, вероятно, этот процент уже намного больше.

Читайте такжеАтака штамма "Дельта" на Украину: эксперт предупредил об еще одной опасности от COVID-19- Ранее вы сказали о снижении количества тестируемых. Насколько цифры в 500-600 новых случаев отражают реальную картину?

- Нынешний министр Ляшко сильно подгоняет общее количество выявленных случаев к количеству выздоровевших. Но по факту происходит некая статистическая нелепость, когда в течение нескольких недель количество госпитализированных превышало количество новых случаев на 150-200%. Для справки, количество госпитализированных в США и Великобритании никогда не превышало более 5% от новых случаев. То есть то, что происходит в Украине - это какой-то сюр. Кроме того, стоит также обратить внимание и на то, когда у нас сначала показывают 200, а через день - 600 случаев, а после этого - снова 200, это говорит об отсутствии системной диагностики. Также обращаю внимание на процентное соотношение тестов, которыми тестируют. Сегодня в большей степени тестируют быстрыми тестами, которые не являются высокоэффективным методом выявления COVID-19. Поэтому есть манипуляции со стороны государственной машины, которые не располагают правдивой информацией.

- Когда ждать пика эпидемии штамма Дельта в Украине?

- Скорее всего, это произойдет к осени, когда дети вернутся с летних каникул и пойдут в организованные коллективы без вентиляции. И уже к концу октября - началу ноября мы увидим резкую вспышку коронавируса.

- Если рост заболеваемости будет критическим, могут ли власти (в том числе, местные) на усиление карантинных ограничений и, соответственно, локдаун?

- Наверное, могут и пойдут на это, потому что больше у них никаких инструментов не будет. Летом нужно было отрабатывать те же детские сады и школы, но этим никто не занимается. Поэтому будут еще локдауны.

- А как насчет общественного транспорта – могут ли его снова закрыть?

- И общественный транспорт, конечно, будут закрывать, потому что глупо закрывать ТРЦ, где есть вентиляционные системы и при этом оставлять общественный транспорт, где люди в час-пик набиваются, как селедка в бочку. В этом случае из-за одного инфицированного будет заболевать вся маршрутка, троллейбус или трамвай. Поэтому можно предположить, что транспорт тоже будут закрывать.

- Если ситуация будет ухудшаться, могут ли у нас прибегнуть к принудительной вакцинации?

- Не могут, потому что вакцинация во всем мире не является принудительной - это будет нарушением прав человека и я уверен, что у нас такой закон не примут.

- Почему вообще появляются новые мутации и почему каждая новая из них опаснее предыдущей? Возможен ли вариант, когда штаммы перестанут появляться?

- Мне этот вопрос тоже интересен. Раз появляются мутации, значит, пока вирус ведет себя очень агрессивно и имеет определенную цикличность. Но надеемся, что в скором времени он перестанет мутировать. Тут очень важна резкая реакция разных стран мира и их действия по массовой вакцинации своего населения. Мы должны переставать давать возможность вирусу передаваться и искать себе хозяина в виде человека.